Serez-vous plus rapide avec ce défi ? 9-1=0 résolu avec juste 1 bâton de plus – Découvrez comment. On vous décrypte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Un challenge devenu très tendance sur la Toile.

Testez vos capacités et trouvez la bonne équation en ajoutant 1 allumette. Ce type de challenge est devenu pour l’heure une tendance sur les réseaux sociaux afin d’entraîner son cerveau et résoudre des problèmes logiques.

Dans ce casse-tête d’allumettes, votre mission consiste à repositionner les allumettes disposées en équations pour les résoudre. Comme vous pouvez voir ici 9-1=0, l’égalité est incorrecte.

Parviendrez-vous à le rectifier en un temps record ? Vous avez moins de 20 secondes pour trouver la solution. Ce test met à l’épreuve votre compétence en résolution de problèmes logiques.

publicité

Pour vérifier votre réponse, sachez que la solution de cette énigme est proposée plus loin, en bas de l’article.

Casse-tête d’allumettes : corrigez l’équation 9-1=0 en ajoutant 1 seule correspondance

Dans ce jeu, votre objectif est de pouvoir corriger l’énigme en déplaçant ingénieusement les allumettes selon l’énoncé du problème. Prenez le temps d’examiner l’image avant d’essayer de le résoudre. Ne vous découragez surtout pas ! Essayez jusqu’à ce que vous trouviez la bonne solution.

Vous êtes prêt à mettre toutes vos talents à l’épreuve ? Si oui, lancez votre chronomètre. Tic Tac… Vous avez 20 secondes et pas plus pour résoudre ce casse-tête.

Vous devrez corriger l’équation avec un seul mouvement. Il vous faudra beaucoup de concentration pour essayer d’y arriver.

Avez-vous relevé le défi de l’allumette ? Si oui, vous vous êtes surpassé. L’image qui suit montre la réponse à ce puzzle d’allumettes :

Et si vous découvrez maintenant la solution en image à cette énigme ?

Avez-vous procédé de la sorte ? Si oui, encore toutes nos félicitations. Dans le cas contraire, n’hésitez pas à faire travailler davantage vos neurones. Vous pouvez améliorer avec toutes sortes de défis pour développer vos compétences de réflexion logique.

Des défis de toutes sortes pour mettre à l’épreuve vos capacités cognitives.

Via notre site, vous pouvez vous exercer avec toute une panoplie de casse-têtes qui varient en termes de solutions.

Certains requièrent par exemple le déplacement d’une seule allumette pour le résoudre, alors que d’autres nécessitent le déplacement de deux allumettes ou plus. Il existe aussi des cas où vous devrez ajouter ou retirer un ou plusieurs bâtonnets pour rectifier l’égalité.

Ce challenge est à la fois amusant et enrichissant, notamment pour votre santé mentale qui en bénéficiera. A la prochaine pour de nouvelles énigmes.