Résolvez ce casse-tête mathématique en seulement 10 secondes en déplaçant une seule allumette. L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous donne plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Un défi de plus en plus populaire…

Les énigmes impliquant des allumettes sont parmi les plus populaires. Elles ont dernièrement eu le vent en poupe sur les réseaux sociaux et sur le web.

Ce nouveau casse-tête d’allumettes est loin d’être ordinaire.

Plusieurs internautes ont eu du fil à retordre à cause de cette énigme. Alors, pensez à vous concentrer au maximum, sinon vous aurez du mal à déterminer clairement quelle allumette vous devez effectivement changer de place afin que cette équation ne devienne correcte.

Ce genre de défis mathématiques aident à stimuler votre compétence en résolution de problèmes et vous permettent de développer une compréhension beaucoup plus profonde des concepts mathématiques. Des concepts que vous pouvez appliquer dans des situations réelles.

Souvent, ce challenge appelle à faire preuve de persévérance et de résilience pour aboutir jusqu’à la solution. En plus de permettre à votre cerveau de bénéficier d’un entraînement cérébral, ce défi contribue aussi à augmenter votre confiance en soi. Vous améliorerez au fur et à mesure vos capacités intellectuelles.

Casse-tête : Avez-vous un QI de génie ? Si oui, résolvez cette énigme d’allumettes en un seul mouvement !

Voici l’équation en question : 9×6=10. Si vous êtes partant(e), voyons à quelle vitesse vous pouvez corriger cette opération. Ce test QI développe la créativité ainsi que la pensée innovante.

Pour respecter le laps de temps imparti, Il faut absolument faire attention aux petits détails.

L’objectif étant de trouver quelle allumette déplacer ? Si vous réussissez à résoudre l’équation en quelques secondes, vous avez de quoi à en être fière. Si cet exercice vous a plu, n’hésitez pas à partager autour de vous pour voir ce qu’en pense votre entourage.

Et si vous découvrez la réponse en image ?

Si, malgré plusieurs tentatives, vous ne parvenez pas à identifier quelle allumette déplacer, pas de panique. Nous vous dévoilerons la solution exacte de cette énigme mathématique.

On vous donne tout de suite la solution en image afin que vous puissiez voir le mouvement à faire :

Et pour ceux qui ont échoué…

Vous n’avez pas pu trouvé la bonne réponse ? Pas besoin de vous décourager. Si vous aspirez à devenir un spécialiste de ces puzzles mathématiques, il faut en résoudre davantage et de façon régulière. Vous pouvez vous exercer à partir de notre site web.