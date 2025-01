Sécurité et économies d’électricité garanties avec cette prise connectée IKEA anti-intrusion à petit prix ! Découvrez ce must-have à moins de 8€ !

publicité

Bon plan : cette prise connectée d’IKEA anti-intrusion à moins de 8€ réduit aussi votre facture d’électricité

La prise connectée d’Ikea coche visiblement toutes les cases. Elle permet non seulement de piloter à distance les appareils via une application sur smartphone ou tablette, mais aussi de suivre la consommation d’énergie de son domicile. Vous pouvez la gérer via l’application IKEA Home smart.

Il est aussi possible d’utiliser « une télécommande sans fil ou un détecteur de mouvement pour allumer et éteindre la prise ». Vous pouvez également « appairer jusqu’à 10 prises à une télécommande ou un détecteur ».

En plus, elle ne nécessite aucune modification électrique puisque cet objet se branche simplement sur une prise murale. En outre, cette prise connectée d’IKEA permet de simuler une présence en cas d’absence chez vous. De quoi renforcer la sécurité de votre logement.

publicité

Ces prises connectées ont d’ores et déjà été conçues pour être compatibles avec Bluetooth, Wi-Fi ou Zigbee. Elles ont tout pour plaire !

Vous pouvez donc allumer une lampe de votre chambre quand vous voulez et où vous voulez. Pareil si vous souhaitez programmer votre chauffage (cela peut se faire même depuis votre bureau ou voiture) ou encore vérifier l’état de vos appareils.

Une bonne affaire à saisir pour ceux qui veulent faire baisser leur facture d’électricité

Cette prise connectée IKEA anti-intrusion vous permet aussi de limiter la consommation d’électricité de chacun de vos appareils.

Cet objet facilite la programmation des heures de fonctionnement de vos appareils électroménagers voraces en énergie (machine à laver, lave-vaisselle, etc.) pendant « les heures creuses, propices aux économies, car le système de tarification permet de payer moins cher son électricité ».

Vous n’avez donc finalement besoin que d’une connexion internet et de la prise intelligente IKEA pour moderniser votre intérieur. En termes de sécurité, sa capacité à simuler une présence peut faire fuir les cambrioleurs opportunistes.

La prise connectée INSPELNING d’IKEA ,

N’attendez pas plus longtemps pour vous offrir la prise connectée INSPELNING d’IKEA à seulement 7,99€, une petite merveille technologique qui va révolutionner votre quotidien.

« Contrôlez tous les appareils de la maison grâce à cette prise connectée. Grâce à ses capacités de gestion de l’énergie, vous pouvez garder un œil sur votre consommation et adopter de bonnes habitudes pour économiser l’énergie », assure le géant d’ameublement suédois.

Voici à quoi la prise connectée IKEA ressemble-t-elle :