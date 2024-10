Résolvez cette énigme mathématique en moins de 9 secondes et prouvez votre QI ! On vous en dit plus dans nos prochaines lignes.

Différentes formes d’intelligence

Le QI ne peut mesurer que certaines aptitudes logico-mathématiques par rapport à la moyenne de la population.

Nos défis évaluent jusqu’à 7 formes différentes d’intelligence, à savoir l’intelligence verbale/linguistique, visuelle/spatiale, musicale/rythmique, mathématique/logique, interpersonnelle/relationnelle, kinesthésique/corporelle, voire l’intelligence intrapersonnelle.

Avez-vous un QI supérieur à la moyenne ? Si oui, résoudre ce test en moins de 9 secondes devrait être un jeu d’enfant

Dans cet exercice mental, vous devez non seulement faire preuve de vos compétences en mathématiques, mais aussi de vos capacités de résolution de problèmes mathématiques.

Il faut également une vitesse de rapidité de réflexion. Pensez-vous pouvoir y arriver dans le laps de temps donné ? Si oui, allez-y ! Montrez-nous de quoi vous êtes capables.

L’expression arithmétique à résoudre est la suivante : 10/5(10+5-15). Pour la résolution de cet exercice mental, il faut appliquer la règle mathématique adaptée : celle de l’ordre de priorité des opérations ou PEMDAS.

En plus d’améliorer votre concentration, ce type d’énigme vous procure aussi davantage de sentiment de confiance. Sans oublier des capacités analytiques et logiques.

Et la solution est la suivante…

Expression originale : 10/5(10+5-15)

Résolvons les opérations à l’intérieur des parenthèses : 10 + 5 = 15 ET

15 – 15 = 0. L’expression devient ainsi : 10/5 × 0

Effectuons la division : 10 ÷ 5 = 2. L’expression finale est : 2 × 0

Poursuivons avec la multiplication : 2 × 0 = 0. Par conséquent, la solution au défi mathématique 10/5(10+5-15) est égale à 0.

Voici LA règle mathématique à suivre…

Pourquoi cet ordre de priorité ? En mathématiques, il existe en effet un ordre bien précis pour effectuer les opérations. Cet ordre est généralement résumé par l’acronyme PEMDAS (ou BODMAS dans certains pays), qui signifie :

P comme Parenthèses (les opérations à l’intérieur des parenthèses sont effectuées en premier)

E comme Exposants (les puissances sont calculées ensuite)

MD: Multiplications et Divisions (elles sont effectuées de gauche à droite)

AS: Additions et Soustractions (elles sont effectuées de gauche à droite)

Dans notre énigme du jour, il fallait tout d’abord résoudre les opérations à l’intérieur des parenthèses (P), puis effectué la division (D) et poursuivre avec la multiplication (M).

En suivant les règles de priorité des opérations, le résultat final attendu est égal à 0.

