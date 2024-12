Résolvez ce casse-tête mathématique en un temps record et prouvez que vous avez un QI hors du commun ! Vous avez 5 secondes maximum devant vous ! CafeBagdad vous décrypte tout à travers cet article.

publicité

Avez-vous un QI élevé ? Si oui, résolvez ce défi mathématique en moins de 5 secondes chrono

Amusez-vous tout en stimulant votre cerveau ! Les défis mathématiques du genre sont parfaits pour mettre à l’épreuve vos capacités de raisonnement logique ainsi que votre esprit critique. Acceptez-vous le challenge ?

L’expression arithmétique à résoudre est la suivante : [(27−9)⋅3]+[(18÷9)⋅5]−4. Cet exercice mental du jour demande en effet de la concentration et un sens de l’analyse.

Mais attention, ne vous laissez pas distraire par l’apparence très simple du problème. Il suffit d’une seule erreur pour obtenir une réponse complètement à côté de la solution attendue.

publicité

Si oui, votre temps commence maintenant. N’attendez pas pour tester votre intelligence. Prenez votre Smartphone et mettez votre chronomètre en marche.

Vous avez 5 secondes.

Tic Tac… Tic Tac…

5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Bienfaits des mathématiques pour le cerveau

Alors ? Avez-vous réussi à le résoudre correctement du premier coup ? Voyons-le ensemble.

Ces tests mathématiques n’ont pas uniquement été pensés pour entraîner le cerveau. Ils constituent également un véritable outil pour développer vos compétences logiques ainsi que votre capacité de résolution de problèmes.

Les mathématiques améliorent votre esprit analytique ainsi que votre attention aux détails.

La pratique régulière de ce genre de test renforce vos fonctions cognitives. Il faut savoir que le calcul mental améliore l’attention et la mémoire.

Qu’est-ce que la règle de priorité ?

Pour résoudre cette expression mathématique, il faut appliquer à la lettre la fameuse règle PEMDAS.

Cet acronyme aide à se rappeler l’ordre de priorité des opérations : parenthèses, exposants, multiplication et division de gauche à droite, et addition et soustraction de gauche à droite.

Et la solution est…

[(27−9)⋅3]+[(18÷9)⋅5]−4.

Commençons par le calcul des opérations entre parenthèses :

Par la première parenthèse : (27 – 9) = 18

Puis par la deuxième parenthèse : (18 ÷ 9) = 2

L’expression arithmétique devient alors : [18⋅3]+[2⋅5]−4.

Passons aux multiplications : 18 ⋅ 3 = 54 ET 2 ⋅ 5 = 10. On obtient une expression de plus en plus simplifiée : 54 + 10 – 4.

Terminons avec les additions et soustractions (de gauche à droite) : 54 + 10 = 64 ET 64 – 4 = 60. Solution trouvée !

Donc, le résultat final de l’expression arithmétique attendue est égal à 60. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse à ce défi.

Partagez-le avec vos amis ou aux membres de votre famille et voyez qui sera le plus rapide à trouver la solution.

Dans le cas contraire, pensez à vous exercer davantage avec d’autres challenges disponibles depuis notre site web. Avec les mathématiques, plus on s’entraîne, plus on devient fort.