Après avoir visité l’intérieur de la Gigafactory de Tesla à Berlin où est produit la Tesla Model Y, voitures figurant parmi « les plus vendues dans le monde », des journalistes espagnols ont décidé d’effectuer un voyage de 2 500 kilomètres de Berlin à Madrid.

Véhicules électriques versus véhicules diesel

Ils ont pour cela misé sur la Tesla Model Y Long Range RWD et une Tesla Model 3 Highland version Long Range.

Ils ont profité des « arrêts de recharge » tous les 200 ou 300 kilomètres pour s’octroyer des pauses-café ou pauses toilettes.

Les journalistes voulaient surtout savoir « s’il y aurait une réelle différence économique entre voyager avec une voiture électrique ou une voiture à essence« , Précise Xataka.

Le planificateur Tesla (ou Trip Planner) met naturellement en avant ses propres superchargeurs, tout en indiquant par ailleurs ceux de la concurrence.

« Nous avons laissé le planificateur nous guider, comprenant qu’il s’agissait du choix habituel pour les conducteurs de ce type de véhicule« , confient les journalistes.

Comparaisons en termes de coût.

Ils ont indiqué avoir recouru aux données du bulletin officiel de l’Union européenne pour comparer les coûts de l’électricité avec ceux des carburants fossiles. Il comptabilise le coût moyen de l’essence et du diesel par pays.

L’équipe de journalistes a donc reporté les calculs correspondants selon les kilomètres parcourus dans chaque pays.

Après 2500 kilomètres en véhicule électrique, ils ont conclu que rien ne vaut le diesel

Pour la simulation, ils ont choisi deux modèles de voitures : une essence consommant 7 litres aux 100 kilomètres, ainsi qu’une diesel avec une consommation de 5,5 litres aux 100 kilomètres ».

Une différence d’environ 53,62 € a été constatée à la fin du voyage entre le rechargement d’une Tesla sur 2 500 kilomètres dans les bornes de recharge rapide de la société et le remplissage du diesel.

Avec la voiture essence, la différence monte très vite à 136,61€.

En termes de rapport temps/argent, concluent-ils, le diesel est de loin la « plus rentable pour parcourir de longues distances sur route ».

Si l’équipe de journalistes avait utilisé des bornes de recharge plus lentes durant la nuit, les économies auraient été plus importantes que celles réalisées avec les Superchargers Tesla.

Mais sinon, le prix le plus cher pour la recharge était en Espagne et les recharges les moins chères étaient en France. Le prix varie en dehors des heures de pointe, où il est moins cher.

Petit conseil…

Lors d’un voyage du genre, il est par conséquent plus judicieux de « combiner les types de prises, en favorisant les moins puissantes » (et donc les plus économiques) durant les pauses repas, ou celles pour se reposer.

Si cette différence de prix s’avère minime, les coûts d’entretien d’une voiture diesel reste néanmoins plus élevés par rapport aux véhicules électriques.

Tout compte fait, tout dépend des besoins et des préférences de chaque automobiliste.