Alerte bon plan : 3 sneakers mythiques Air Jordan à prix imbattables chez Nike, moins de 100€ !

Nike frappe fort en écrasant le prix de trois paires de baskets Air Jordan ultra tendance du moment ! Dépêchez-vous, il n’y en aura pas pour tout le monde !

Alerte bon plan : 3 sneakers mythiques Air Jordan à prix imbattables chez Nike, dont 2 à moins de 100€ !

Nike vous gâte en vous proposant 3 de ses baskets légendaires Air Jordan à prix cassé ! C’est l’occasion rêvée pour les amateurs de mode streetwear de faire des bonnes affaires. Ne les laissez surtout pas filer !

Vous trouverez certainement votre compte dans l’une de ses trois paires de sneakers qui se sont glissées parmi les articles en promotion sur le Nike Store.

C’est à prendre ou à laisser ! La marque vous donne l’opportunité de saisir une affaire en or. Vous allez pouvoir faire un maximum d’économies avec un prix aussi fracassé !

Avec ces 3 Air Jordan, vous pourrez bénéficier d’une remise jusqu’à 50 %.

Air Jordan 1 Elevate Low pour femme

Misez sur le Air Jordan 1 Elevate Low, chaussure pour femme proposée à seulement 149,99 € ! Comme précisé sur le site de la marque, ce modèle affiche trois coloris : Blanc/Blanc/Fire Red.

Avec cette paire, Nike vous promet d’être « stylée dans toutes les situations« .

Il faut savoir que « cette chaussure revisite le modèle légendaire avec une semelle compensée et une coupe basse. L’amorti Air vous permet de profiter d’un rebond incroyable, tandis que le cuir élégant aux couleurs contrastées apporte une touche d’originalité », peut-on lire sur son descriptif.

À l’heure où l’on écrit ces quelques lignes, de nombreuses pointures sont encore disponibles. N’attendez pas trop longtemps avant de vous en offrir un, de peur de ne pas trouver la taille qui vous convienne.

Jordan Max Aura 5 pour homme

Les hommes ne sont pas en reste. « Si tu cherches une chaussure à porter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, recommande nike.com, optez pour la Jordan Max Aura 5 affichée à 64,99 € ( réduction de129,99 € – 50 % de réduction). Ce modèle est inspiré de la AJ3« .

Couleur affichée : Blanc/Varsity Red/Wolf Grey/Noir.

Elle est parfaite « pour marcher, courir ou faire du skate toute la journée », en partie grâce à son dessus en cuir et en textiles résistants reposant sur un talon avec amorti Nike Air.

Pour une « taille petite : on te conseille de commander une demi-pointure au-dessus« , est-il indiqué.

Jordan 6 Rings pour homme

Vous avez aussi la Jordan 6 Rings, chaussure pour Homme à 89,99 € ( réduction de 179,99).

Elle est disponible en Blanc/Noir/University Red. « Elle allie finitions travaillées, légèreté et amorti Zoom Air profilé pour une sensation de réactivité sous le pied. »