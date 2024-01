Finissez avec vos problèmes d’endormissement dès aujourd’hui grâce à ce produit à mini prix vendu chez Action. Il va totalement vous changer la vie. Décryptage.

Pourquoi fatigue-t-on plus rapidement en hiver ?

Les chutes de températures augmentent souvent la sensation de fatigue en hiver.

En effet, l’organisme dépense davantage d’énergie pour se réchauffer. Sans omettre le fait que nous avons tendance à rester plus souvent à l’intérieur, ce qui signifie moins de luminosité et d’air frais.

Ce manque de lumière durant cette période impacte directement notre bien-être, notamment sur notre sommeil.

Avec la nuit qui tombe plus tôt, la mélatonine, l’hormone du sommeil, entre en action plus tôt, et la fatigue se fait rapidement sentir tandis que la journée n’est pas encore terminée.

Action sort le produit idéal pour s’endormir et combattre les insomnies, il coûte moins d’1€ seulement

Une bonne nuit de repos se veut indispensable, mais parfois difficile à atteindre. Certains doivent passer des heures et des heures à fixer le plafond du lit avant que le sommeil ne vienne.

Si vous faites malheureusement partie de ces personnes à avoir des problèmes d’endormissement, ce produit que l’on retrouve chez l’enseigne Action pourra vous sauver la mise. Il est parfait pour améliorer la qualité de votre sommeil.

Ce produit est à base de lavande. Il faut savoir que l’huile essentielle de lavande est réputée pour favoriser à la fois l’endormissement et la qualité du sommeil, notamment grâce à sa forte teneur en acétate de linalyle et en linalol.

Un roll-on enrichi en huile essentielle de lavande est vendu à moins d’1 euro chez Action. Il est d’ailleurs facile à reconnaître grâce à son packaging bleu clair signé Aromacology.

Pour vous aider à combattre vos problèmes d’insomnies, appliquez votre roll-on à l’intérieur de vos poignets juste avant de vous mettre au lit.

Laissez-vous détendre grâce à l’odeur de lavande et respirez profondément cette odeur émanant de votre peau. Pour plus d’effet, il est conseillé d’appliquer le produit au niveau de votre plexus et de vos voûtes plantaires.

D’autres produits de l’enseigne qui gagnent à être connus…

En plus du roll-on à la lavande, Action vous propose une autre version de ce produit à l’huile essentielle de citron, idéale pour stimuler votre immunité naturelle et booster votre énergie.

On retrouve également un autre au romarin pour soulager le mal de tête et favoriser la concentration. Pour moins de 3 euros seulement, vous pouvez avoir 3 roll-on.

N.B : Ces produits sont fortement déconseillés aux enfants et aux femmes enceintes.