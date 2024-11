Réussirez-vous à trouver la bonne réponse à ce défi mathématique en moins de 10 secondes chrono ? C’est à vous de jouer !

99 sur 100 s’embrouillent face à ce test mathématique du jour : en serez-vous à la hauteur ?

Attention : il faut éviter à tout prix de sous-estimer le challenge ! Comme d’ailleurs indiqué dans le titre de cet article, la grande partie des participants se sont embrouillés face à cet exercice mental.

Pour beaucoup, le temps ne leur a pas suffi pour mettre en place leur stratégie de réponse. Et vous ? Allez-vous pouvoir rejoindre le cercle restreint des champions qui ont relevé le challenge avec brio ? Et si vous le découvrez maintenant ?

Voici l‘expression arithmétique à résoudre : [(48−12)÷6]+[(62÷2)−(9×4)]. Votre mission est simple : trouver le résultat final dans le délai imparti.

Ce jeu évalue au passage vos connaissances de base en mathématiques ainsi que votre capacité de résolution de problèmes mathématiques.

En outre, ce défi vous permet de tester votre esprit analytique ainsi que votre sens de raisonnement logique. Partant(e) pour prouver vos compétences cognitives ? Si oui, allez-y ! La balle est dans votre camp !

Tic Tac… Tic Tac

Vous avez 10 secondes en tout devant vous.

10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Alors (alors) ? Avez-vous trouvé la réponse attendue ? Si vous estimez que oui, grand bravo à vous.

Dans le cas contraire, ne vous découragez pas pour autant… La rédaction vous propose de découvrir la solution en fin d’article afin de comparer votre réponse à la nôtre.

Pas à pas…

Passons directement au vif du sujet. Étant donné que nous sommes faces à une expression mathématique, il faut passer par l’étape de décomposition du problème dans le but de gagner le maximum de temps possible.

Vous n’aurez ensuite qu’à procéder étape par étape. Sa résolution devra obligatoirement respecter l’ordre de priorité des opérations, un principe de base en mathématique.

D’ailleurs, pas de soucis… Cet ordre est rappelé par l’acronyme PEMDAS. Que devrait-on donc retenir ? Simple… Que vous deviez toujours commencer votre calcul par toutes les opérations qui se trouvent entre parenthèses.

Une fois le tout effectué, passez aux exposants (s’il y en a). Ensuite à la Multiplication et division (de gauche à droite) et enfin… À la soustraction et addition (de gauche à droite).

… Vers la solution

Il ne nous reste donc plus qu’à les appliquer à la lettre avec notre expression arithmétique.

[(48−12)÷6]+[(62÷2)−(9×4)]

Résolvons les opérations entre parenthèses : (48 – 12) = 36 ET (62 ÷ 2) = 31

ET (9 × 4) = 36, soit (31 – 36) = -5. L’expression mathématique devient alors : (36 ÷ 6) + (-5).

Passons aux opérations restantes : (36 ÷ 6) = 6 ET 6 + (-5) = 1. Le résultat final est égal à 1.

Pour mieux voir les étapes, on peut écrire le calcul sous forme de ligne : [(48−12)÷6]+[(62÷2)−(9×4)] = [36÷6] + [31-36] = 6 + (-5) = 1.