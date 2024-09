Réussirez-vous à résoudre cette expression arithmétique en moins de 15 secondes chrono ? Si vous pensez que oui, c’est à vous de jouer ! Découvrez-le avec cette énigme.

97% ont échoué à ce test QI : êtes-vous assez intelligent pour réussir cette expression mathématique en 15 secondes ?

Allez-vous réussir là où les autres échouent ? Comme indiqué dans le titre de cet article, 97% des internautes n’ont pas trouvé la bonne solution à ce défi dans le délai imparti !

Votre réflexe dans tout cela devrait être avant tout de ne pas sous-estimer le problème, aussi simple qu’il puisse paraître à premier coup d’œil.

Vous devez par ailleurs faire preuve d’un sens d’analyse pour espérer résoudre ce défi dans le laps de temps donné.

Êtes-vous prêt à l’essayer ? L’expression mathématique à résoudre est la suivante : 25 + 5 : 5 x 0 + 5 x 25 – 25 = ?

Qu’est-ce que la règle PEMDAS ?

La résolution de ce défi mathématique passe obligatoirement par l’application de l’ordre des opérations mathématiques ou règle PEMDAS étant donné que nous sommes face à une chaîne d’opérations.

Cette règle dit qu’il faut toujours « effectuer par les opérations qui sont à l’intérieur des Parenthèses, suivis des Exposants, ensuite des Multiplications et des Divisions (de la gauche vers la droite) et, finalement des Additions et des Soustractions (de la gauche vers la droite) ».

Prêt pour découvrir LA solution à ce casse-tête mathématique ?

Voyons cela étape par étape en respectant l’ordre des opérations mathématiques. Il faut tout d’abord débuter par les multiplications : 5 x 0 = 0 ET 5 x 25 = 125.

Remplacez ensuite les multiplications par leurs résultats dans l’expression :

25 + 0 + 125 – 25 = ?

Poursuivez avec les additions et soustractions de gauche à droite : 25 + 0 = 25 ET 25 + 125 = 150 ET 150 – 25 = 125. La solution finale à cette énigme mathématique 25 + 5 : 5 x 0 + 5 x 25 – 25 est égale à 125.

Dites-nous : avez-vous trouvé la même réponse que celle-ci ? Si tel est le cas, grand bravo à vous. Vous méritez toutes nos félicitations.

Et si vous améliorez vos compétences cognitives ?

Dans le cas contraire, il n’y a pas non plus de raison à désespérer. Vous aurez gagné à stimuler vos neurones.

Plus vous entraînez, plus vous gagnerez en performances. Autrement, vous contribuez aussi à développer votre pensée critique et vos compétences en résolution de problèmes mathématiques.

Une petite inattention, et vous pouvez vous tromper d’étape. Voilà pourquoi il est important d’être à 100% de sa concentration avant de se mettre à relever ce genre de challenge.

Le défi vous a plu ? Et si vous invitez vos amis ou membres de votre famille à prendre part à cette énigme ? Partagez au maximum autour de vous. Nous apprécierons grandement.