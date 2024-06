Tester votre intelligence avec ce casse-tête d’arithmétique d’été ? Vous avez 12 secondes pour trouver la bonne réponse.

9% des internautes seulement ont réussi ce casse-tête qui sent bon les vacances à la plage

Un parcours sans faute… Seuls 9% sont réellement parvenus à relever le challenge dans le délai imparti.

La rédaction vous invite à rajeunir vos neurones avec cette énigme du jour. Rien de mieux que de booster vos capacités cognitives avec un test du genre !

Ces jeux de réflexion sont parfaits pour faire travailler votre matière grise. Ils vous poussent à faire un peu de dépoussiérage en vous invitant à vous rappeler des principes fondamentaux en mathématiques.

Nos exercices mentaux sont relativement simples à comprendre mais pas toujours aussi évidents à résoudre. Pour éviter le déclin de vos performances cérébrales, entraînez-vous régulièrement pour garder vos neurones en bonne forme.

Le temps ne joue pas en votre faveur ! Dépêchez-vous de le résoudre !

Prêt pour faire chauffer vos méninges, lancez le compte à rebours et relevez-nous ce challenge dans le délai imparti. Bon courage.

En plus, c’est une énigme qui donne envie avec son air de vacances d’été ! Ce défi met à l’épreuve aussi bien vos compétences en résolution de problèmes mais aussi votre sens de l’observation.

Votre mission consiste ici à déterminer la valeur correspondant à chacun de ces trois symboles de vacances au soleil. Sans plus tarder, identifions la valeur attachée à la bouée de plage, au seau ainsi qu’au transat.

Et si vous découvrez maintenant la solution en images ?

Alors ? Prêt pour déchiffrer ce casse-tête qui nous rappelle le soleil brillant de midi ?

Seau + bouée de plage = 64

Transat + seau = 70

Bouée de plage + transat = 76

Bouée de plage + transat + seau = ?

Après déduction et après application de l’ordre des opérations, vous devez parvenir à la solution suivante (que nous vous proposons en image pour une meilleure compréhension) :

Félicitations à tous ceux ou celles qui ont réussi le défi

Alors ? Avez-vous trouvé la même réponse ? Si oui, grand bravo à vous. Vous avez de quoi être fière de vos compétences. Nous imaginons déjà la satisfaction que vous pouvez ressentir d’avoir abouti à la solution.

Pour ceux qui n’ont pas réussi le challenge à temps, pas de soucis. Vous pouvez toujours vous améliorer.

Votre avancement dépendra du rythme fourni selon vos efforts personnels. Plus vous vous y adonnez régulièrement, plus vous gagnez au plus vite en performances.

Si le challenge vous a plu, partagez-le autour de vous. Nous apprécierons grandement.