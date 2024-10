Parviendrez-vous à la bonne réponse à ce test mathématique en l’espace de 20 secondes chrono ? On vous décrypte tout.

Entraînement cérébral pour stimuler vos neurones

Démontrez vos compétences cognitives en trouvant la solution à cette expression arithmétique dans le délai imparti par le concepteur du défi.

Les défis intellectuels sont des exercices mentaux qui vous offrent l’occasion de faire marcher vos cellules grises au quotidien. Entretenir vos capacités intellectuelles aident à maintenir votre cerveau en forme.

En exerçant votre mémoire avec des petits jeux de réflexion, vous participez à développer de nouvelles cellules cérébrales. Il en va de même lorsque vous vous lancez dans de nouvelles activités.

« Développer de nouveaux neurones »

« La nouveauté est primordiale pour challenger sans cesse le cerveau », confirme d’ailleurs les experts du Global Council on Brain Health (GCBH).

Vous pouvez par exemple « envisager de prendre des cours de photographie, coudre une couverture, enquêter sur votre généalogie, jongler, cuisiner, faire du jardinage ou apprendre à jouer d’un instrument de musique », énumère le GCBH.

« Inscrivez-vous à des cours de nouvelles technologies, de langues ou d’écriture créative », recommandent les experts. C’est l’une des « meilleures manières de stimuler le cerveau ».

« Vous pouvez influer sur l’évolution de votre cerveau à mesure que vous vieillissez, expliquent les spécialistes. Pendant toute la durée de votre vie le cerveau continue de développer de nouveaux neurones et de nouvelles connexions neuronales », ajoutent les experts de la GCBH.

Et pour s’y mettre, indiquent-ils, il n’est jamais trop tard. « L’apprentissage rend moins sensible aux effets de l’âge et aux changements cérébraux liés à la maladie », relaie Les Echos.

20 secondes maxi pour résoudre cette énigme mathématique du jour : en serez-vous à la hauteur ?

Le défi mathématique à résoudre est la suivante ((150−90)×2)+(120÷20)−85. Les mathématiques améliorent la pensée logique et la résolution de problèmes.

Les exercices de calcul rapides du genre sont parfaits pour stimuler l’esprit. Pensez-vous que vous allez réussir à relever ce challenge dans le laps de temps imposé ? Et si vous le découvrez ?

Votre temps commence maintenant. Lancez le compte à rebours.

Votre temps est écoulé.

Et si nous passons à la solution ? Pour cela, appliquer la règle PEMDAS. Voyons les étapes à suivre.

La solution est juste ICI

Commençons par effectuer les opérations entre parenthèses : (150-90) = 60 ET (120 ÷ 20) = 6. L’expression devient (60 × 2) + 6 – 85. Poursuivons avec les multiplications : (60 × 2) = 120, ce qui devient : 120 + 6 – 85.

Terminez avec les additions et soustractions (de gauche à droite): 120 + 6 = 126 ET 126 – 85 = 41. Le résultat final est égal à 41. Félicitations à tous ceux qui ont réussi le test.