Serez-vous à la hauteur de ce nouveau défi mathématique en moins de 20 secondes chrono ? Si vous estimez que oui, n’attendez pas pour prouver vos compétences intellectuelles. C’est parti ! On vous explique tout.

20% des gens seulement parviennent à résoudre ce test mathématique en 20 secondes chrono

Testez vos capacités cognitives avec le défi mathématique du jour. Cette expression mathématique vous permet de mettre à l’épreuve vos connaissances mathématiques ainsi que votre vitesse de rapidité de réflexion.

C’est le test parfait pour un entraînement cérébral de taille ! Voici l’expression à résoudre : (60 – 45) × 4 + 72 ÷ 8 = ?

Pour réussir ce challenge dans le délai imparti, il faut faire preuve de rigueur. Il faut être méthodique et avoir de la discipline.

Règle d’or pour résoudre cette chaîne d’expression

Sa résolution nécessite l’application d’une règle mathématique bien précise : celle de l’ordre de priorité des opérations.

Pour calculer une expression mathématique sans parenthèses, on commence toujours de la gauche vers la droite. Les multiplications et les divisions ont priorité sur les additions et les soustractions.

Devant une expression numérique qui comprend des parenthèses, on débute par les calculs à l’intérieur des parenthèses les plus intérieures. Ensuite, on effectue ces calculs en respectant les priorités qui sont définies au paragraphe précédent.

Pour résoudre ce problème, il faut suivre ces étapes à la lettre. N’hésitez pas à décomposer l’expression pour la réussir dans les temps.

Tic Tac… Tic Tac… Le temps presse !

Partant(e) ? Si oui, n’attendez pas pour lancer le chronomètre. Votre temps commence maintenant. Assurez-vous d’être bien concentré. Évitez toute distraction possible pour respecter le délai imparti.

20 secondes… 19 secondes… 18 secondes… 17 secondes… 16 secondes… 15 secondes… 14 secondes… 13 secondes… 12 secondes… 11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Avez-vous réussi le challenge avec brio ? Si vous pensez que oui, grand bravo à vous. Pour en avoir le cœur net, découvrez la solution dans nos prochaines lignes.

Et si vous découvrez maintenant la solution à ce casse-tête ?

Calculons les opérations entre parenthèses : 60 – 45 = 15. Enchaînons ensuite avec les multiplications et divisions : 15 × 4 = 60 ET 72 ÷ 8 = 9.

Terminons maintenant avec l’addition : 60 + 9 = 69. La réponse finale à l’expression mathématique (60 – 45) × 4 + 72 ÷ 8 est donc égale à 69.

Votre réponse a-t-elle été similaire ? Si oui, toutes nos félicitations pour vos capacités cognitives.

Si vous n’avez pas trouvé la bonne solution, pas de soucis. Pensez à vous exercer plus souvent pour améliorer vos compétences intellectuelles. Vous pouvez vous tester avec notre panoplie d’énigmes disponibles depuis notre site web.

Vous pouvez même inviter vos amis ou membres de votre famille et comparer votre performance entre vous.