Envie de mettre votre matière grise à l’épreuve et de repousser les limites de votre esprit critique avec ces 2 énigmes logiques ? Seuls les plus perspicaces y arriveront. CafeBagdad vous explique tout à travers cet article.

2 tests de logique pour stimuler vos neurones

Spécialement conçus pour stimuler votre cerveau, ces énigmes testeront à la fois votre capacité à analyser, déduire et résoudre des problèmes. Ces deux tests sont parfaits pour booster vos capacités cognitives. Alors, prêt à relever le challenge ? Préparez-vous à activer vos méninges avec ces deux défis.

Si tu es bloqué, sachez que la réponse est disponible en bas de l’article. Aussi, ne faites pas défiler le curseur trop vite. Peux-tu trouver la solution à ce test QI ? Les écoliers asiatiques ont souvent l’habitude de recourir à ce genre de test.

Et détrompez-vous, il n’est pas aussi facile que vous ne le pensez. Trois équations vous ont été données, chacune menant à un résultat précis. Saurez-vous, par la seule force de votre logique et de votre compétence en mathématique, parvenir à la solution à cette énigme ?

Réponse au quiz 1

Votre mission est de déterminer la valeur de chaque variable, soit la paire de baskets, le sifflet ainsi que le chat. Serez-vous à la hauteur de ce défi intellectuel ? Que le meilleur esprit logique gagne !

Équation 1 : addition de trois paires de chaussures égale à trente, ce qui fait qu’une paire de chaussures vaut 10.

Équation 2 : deux chats + une paire de chaussures fait vingt = 10 + chat + chat + chat = 20, donc le chat vaut 5.

Équation 3 : l’addition de deux sifflets et d’un chat qui donne treize

Équation 4 : une paire de chaussures plus un chat multiplié par le sifflet : 5 + sifflets + sifflets = 13, ce qui fait que les sifflets sont égaux à 4

L’équation finale est donc 10 + 5 x 4 = ? La solution finale s’élève donc à 30.

Réponse au quiz 2

Passons au second quiz : jette un coup d’œil aux quatre premières montres puis compléter le modèle, soit la cinquième montre.

Quatre horloges, chacune avec un retard différent. Saurez-vous identifier l’heure exacte ? La deuxième horloge accuse un retard d’1 heure et 10 minutes par rapport à la première, la troisième d’1 heure et 20 minutes supplémentaires, et la quatrième d’1 heure et 30 minutes de retard sur la précédente.

Voici ce qu’il fallait trouver…

Quid de la dernière horloge ? Il devrait avoir 1 heure et 40 minutes de retard par rapport à la quatrième. L‘heure doit par conséquent être réglée à 5:35. Alors avez-vous réussi ? Si oui félicitations à vous. Sinon, continuez à vous exercer.