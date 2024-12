Partant(e) pour résoudre cette expression arithmétique en moins de 9 secondes chrono ? C’est parti ! À vous de jouer ! L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

[(18+12)÷6]×[(33−21)+9] : êtes-vous prêt à relever le défi en 9 secondes ?

Lorsqu’on parle d’« expression arithmétique », nous faisons allusion à « une expression construite à l’aide de nombres, d’opérateurs arithmétiques (tels que + , -, / et ) et de parenthèses, » ( » et » ) « . »

Elles « peuvent également utiliser des exposants». La résolution d’une expression consiste en une décomposition de la chaîne d’opération.

Vous devez toujours commencer par l’expression entre parenthèses les plus intérieures et en progressant vers l’extérieur.

Face à une expression sans parenthèses, effectuez les opérations dans l’ordre suivant : commencez d’abord par toutes les factorielles de gauche à droite.

Ensuite, effectuez toutes les multiplications de gauche à droite avant de faire les additions et les soustractions de gauche à droite.

Les expressions arithmétiques constituent des exercices mentaux parfaits pour faire travailler vos compétences cognitives.

Dans la foulée, c’est l’un des moyens connus pour stimuler votre cerveau et vos neurones.

Pour le défi du jour, l‘expression mathématique à résoudre est la suivante : [(18+12)÷6]×[(33−21)+9]. Pensez-vous pouvoir trouver la réponse exacte à ce test dans le délai imparti ?

Lancement du compte à rebours.

Si vous répondez par l’affirmative, votre temps commence maintenant. Vous avez 9 secondes devant vous.

9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Et si vous découvrez MAINTENANT la solution finale à cette énigme ?

La réponse de cette énigme passe par la règle PEMDAS. C’est l’ordre de priorité des opérations. Pour trouver la solution, appliquons ladite règle étape par étape.

[(18+12)÷6]×[(33−21)+9].

Résolvons les opérations entre parenthèses. Passons à la première parenthèse : (18+12) = 30. Puis à la deuxième parenthèse : (33-21) = 12. L’expression devient donc : [30÷6]×[12+9].

Puis enchaînons avec les divisions et additions restantes : 30÷6 = 5 ET 12+9 = 21. L’expression finale est égale : 5 × 21.

Enfin, terminons avec la multiplication finale : 5 × 21 = 105. Donc, le résultat de l’expression mathématique [(18+12)÷6]×[(33−21)+9] est le suivant : 105.

Votre réponse est-elle similaire ? Si oui, grand bravo à vous. Vous méritez toutes nos félicitations.

En revanche, si ce n’est pas le cas… Pas de panique ! Vous pouvez développer votre esprit critique en vous entraînant davantage à résoudre des défis du genre.

Si le jeu de réflexion vous a plu, partagez au maximum à vos amis ou aux membres de votre famille.

Invitez-les à y prendre part et voyez s’ils réussiront à relever le challenge avec brio. Découvrez qui d’entre vous est le meilleur en mathématiques.