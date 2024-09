Seules les personnes aux QI élevé pourront relever ce challenge en moins de 12 secondes chrono ! En faites-vous partie ? Découvrez-le en prenant part à ce test mathématique. CafeBagdad vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

« Les maths, une sorte de seconde nature qui aident à interpréter les problèmes qui se posent à vous »

Si vous cherchez de quoi stimuler vos neurones, cet exercice mental est tout ce qu’il y a de plus parfait.

Non seulement ce défi met à l’épreuve votre habilité avec les chiffres, et donc vos connaissances en mathématiques, mais il permet aussi de développer votre esprit critique ainsi que votre raisonnement logique.

« Les maths sont comme un jeu : logiques, formelles, elles stimulent votre réflexion. Une fois que vous avez saisi les principales bases, les maths deviennent une sorte de seconde nature qui vous aident à interpréter les problèmes qui se posent à vous« , précise le site superprof.fr.

publicité

« Avec les maths, il faut être concis et méthodique« , est-il souligné. C’est « une discipline qui demande une pratique régulière et constante ». ? Et si vous vérifiez votre niveau de maths grâce à cette énigme ?

Votre sens du détail ainsi que vos capacités de résolution en mathématiques sont indispensables pour réussir ce test. Avant de commencer, assurez-vous d’être au top de votre concentration.

1 personne sur 10 seulement ont réussi cette énigme mathématique en 12 secondes chrono

Vous avez 12 secondes devant vous.

12 secondes… 11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Dites-nous : avez-vous trouvé la bonne réponse à ce casse-tête ? Figurez-vous parmi les 1 sur 10 d’internautes ayant relevé le challenge ? Voyons-le. On vous propose de découvrir la réponse juste après.

Quelle est votre mission ?

Pour cette fois, il ne s’agit pas d’appliquer des principes de base comme l’ordre de priorité des opérations en mathématiques, mais de comprendre la logique derrière chaque égalité de l’énigme.

Si vous regardez bien l’égalité des deux nombres, vous remarquerez qu’ils ne correspondent pas entre eux. Gardez toutefois à l’esprit qu’il y a bien une logique à trouver. Allez-vous y arriver dans le laps de temps donné ?

Et la solution est…

115 – X = 95 (vous devez le soustraire avec 20 pour avoir 95)

97 – X = 57 (vous devez le soustraire avec 40 pour avoir 57)

142 – X = 82 (vous devez le soustraire avec 60 pour avoir 82).

Regardez bien : si on additionne tous les résultats des soustractions (X), on doit obtenir 20.

En appliquant cette propriété à la dernière opération, on soustrait 80 au résultat obtenu. Ainsi, 130 – 80 = 50. Le calcul final donne bien 50.