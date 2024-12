Gare à cette nouvelle arnaque qui court sur l’appli WhatsApp et qui fait aujourd’hui de nombreuses victimes ! Voici comment s’en prémunir. Découvrez les signes qui doivent vous alerter. On vous aide à y voir plus clair.

Whatsapp : méfiez-vous de cette nouvelle arnaque qui circule sur l’application de messagerie

Dans le cadre d’une nouvelle campagne de phishing, des escrocs utilisent des numéros de téléphone qui semblent officiels de WhatsApp pour envoyer des messages frauduleux aux victimes.

Pour paraître crédible aux yeux des utilisateurs, les escrocs s’assurent que leur message frauduleux se fond dans la conversation SMS déjà existante avec WhatsApp. Ils s’affichent juste après les messages officiels de WhatsApp.

Eh bien évidemment, le message est suivi d’un lien qui redirige vers un faux site de Whatsapp avec un chatbot qui, en allemand parfait, se prétend être le support client en ligne. Cette escroquerie se limite pour l’instant aux utilisateurs allemands.

Mode opératoire des escrocs

L’utilisateur est informé que son compte WhatsApp doit être ajusté pour pouvoir continuer à fonctionner. Il est alors incité à reconnecter son compte via un numéro de téléphone. Un faux « code de sécurité » à 6 chiffres est alors fourni par le bot. Cette manipulation permettra en effet aux pirates de s’emparer du compte et d’en prendre le contrôle.

Une fois en possession du compte, les arnaqueurs peuvent consulter les messages de l’utilisateur, accéder à ses fichiers partagés et même en envoyer en son nom, explique le site phonandroid.com. Pis encore, les pirates peuvent pousser d’autres contacts à partager des informations sensibles.

Pour éviter cette nouvelle arnaque WhatsApp, des précautions simples s’imposent. Pensez à activer la vérification en deux étapes. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres de l’appli, sous “Compte”, puis “Vérification en deux étapes”.

Cette fonctionnalité permettra d’« ajouter un code PIN personnel à l’identification ». Cela empêchera les hackers d’avoir accès à votre compte, et ce, même avec le code à six chiffres.

En outre, il faut aussi vérifier les appareils connectés à votre compte à partir de l’option “Appareils liés”. N’hésitez pas à supprimer tout appareil inconnu.

Autre chose : ne partagez jamais le code de vérification reçu par SMS. D’ailleurs, Whatsapp rappelle qu’elle ne demandera jamais de lier un appareil ou d’effectuer des vérifications de sécurité par message.

Restez vigilants avec les liens contenus dans le SMS. Il peut s’agir d’un smishing ou d’arnaque par SMS comme c’est le cas ici. Bloquez et signalez ces messages en maintenant la bulle de message et en appuyant sur “Signaler”.