Waze révolutionne la détection des radars pour une conduite 100% zéro stress. Plus de détails dans les prochaines lignes de cet article.

publicité

Waze : Découvrez les nouvelles fonctionnalités pour repérer les radars en un clin d’œil

Avez-vous déjà roulé en toute tranquillité, sans craindre le moindre flash ? C’est désormais possible grâce aux dernières fonctionnalités de Waze, l’application de navigation GPS qui révolutionne la conduite. Dites adieu aux angoisses des radars et conduisez sereinement.

Grâce à des fonctionnalités inédites et une communauté active de millions d’utilisateurs, vous serez toujours informé en temps réel de la présence des radars fixes et mobiles sur votre trajet.

Fini les ralentissements intempestifs et les amendes coûteuses ! Découvrez aujourd’hui comment Waze vous permet de repérer les radars en un clin d’œil grâce à cette amélioration pratique.

publicité

Il s’agit d’un nouveau système de signalement. L’application fait l’objet d’une nouvelle icône de danger pour un signalement beaucoup plus facile qu’auparavant mais aussi, plus rapide.

Concrètement, qu’est-ce que ça veut dire pour les utilisateurs de l’application ?

Le bouton concerné affichera l’apparition d’un menu simplifié qui interroge « Que voyez-vous ? » et suggère plusieurs options : embouteillage, police, danger, accident, mauvais temps, voie bloquée, problème carte, route fermée, prix du carburant, assistance sur la route ou encore message carte et lieu.

Désormais sur Waze, les utilisateurs peuvent signaler en toute simplicité tout incident dont ils sont témoins, contribuant ainsi à informer et alerter les autres automobilistes.

Jusqu’à présent, ce type de signalement demandait de naviguer dans de nombreux menus. Ce qui n’est pas toujours sécurisé.

Une façon pour Waze de reconquérir les automobilistes.

Face au déferlement de mécontentement des utilisateurs, l’application de navigation GPS Waze entend bien regagner le cœur des conducteurs en 2024.

Vers une fusion entre Waze et Google Maps ? La question qui brûle sur toutes les lèvres !

Rappelons que Google a récemment procédé à des suppressions de postes au sein du service de navigation Waze. Cela n’annoncera-t-il pas une probable fusion entre Waze et Google Maps, deux applications de navigation appartenant au même groupe.

La situation s’est dégradée en octobre dernier avec une déferlante de critiques négatives sur les plateformes de téléchargement d’applications, comme Play Store et l’App Store. Les utilisateurs, mécontents (et il y a de quoi), ont pointé du doigt de nombreux bugs et des difficultés d’utilisation qui venaient ternir leur expérience.

Pour tenter d’éteindre le feu, Waze s’est effectivement doté de cette nouvelle fonction de sécurité pour vous signaler si vous empruntez des routes dangereuses.