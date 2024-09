Votre Prime d’activité est non versée alors que vous êtes bien éligibles à cette aide de la Caf. Le saviez-vous ? La loi le permet. On vous aide à y voir plus clair.

Quel montant de la Prime d’activité peut-on toucher ?

5 millions de bénéficiaires sont actuellement éligibles à la Prime d’activité. Mais il arrive que certains ayants droits ne perçoivent pas ce complément de revenu versé par la Caisse d’allocations familiales.

Détrompez-vous, cela peut être une erreur comme il peut en être autrement. Dans certains cas, la loi permet à la Caf de ne pas verser votre Prime d’activité, et ce, même si vous y avez droit et que vous remplissez tous les critères d’obtention de la Prime en question.

Le montant de la Prime d’activité tient compte de la situation de chaque personne bénéficiaire. Sa formule de calcul est la suivante :

Montant de la prime d’activité = (montant forfaitaire éventuellement majoré + 61 % des revenus professionnels + bonifications individuelles) – les ressources prises en compte du foyer.

Conditions d’obtention de la Prime d’activité

Pour en bénéficier, vous devez avoir plus de 18 ans. En outre, il faut également remplir une condition de résidence. Vous devez en effet vivre en France au moins 9 mois dans l’année.

Pour toucher la Prime d’activité, il faut obligatoirement avoir « une activité professionnelle (salariée ou indépendante) ou être indemnisé au titre du chômage partiel ou technique ». Par ailleurs, vos ressources doivent être modestes.

« Si vous êtes étudiant ou apprenti, vous devez toucher un revenu mensuel net (avant impôts) supérieur à 1082,87 €« , précise le site de la Caf.

Vous n’avez pas reçu votre Prime d’activité : attention, la loi l’autorise dans certains cas

Saviez-vous que « la Prime d’activité ne vous est pas versée si son montant est inférieur à 15 € » ? Oui, c’est bien le cas.

« Si vous ne vivez pas en couple et n’avez pas de personne à charge, le montant de votre prime d’activité est réduit de moitié ».

Comme rappelé sur le site de l’organisme public, « le montant de votre Prime d’activité reste le même, en cas d’hospitalisation, si vous êtes enceinte ».

Cette obligation de déclaration de ressources

Les personnes qui touchent la Prime doivent « déclarer tous les trois mois leurs revenus du trimestre précédent. Cette démarche est indispensable pour le calcul et donc le versement la prime chaque mois. »

Tout changement de situation professionnelles ou familiales est à signaler dans votre Espace Mon Compte, rubrique « Déclarez un changement ».

Si jamais, vous n’y êtes plus éligible ou si son montant change, les modifications « prendront effet le 1er jour du mois après leur signalement« .