1 million d’automobilistes environ risquent de perdre leur permis de conduire à cause de cette infraction que beaucoup négligent ! Elle est d’ailleurs très répandue en France. La rédaction de CafeBagdad vous en dit davantage à ce propos à travers les prochaines lignes.

Vous faites ça tous les jours au volant ? Vous pourrez perdre votre permis de conduire

Elle peut valoir un « retrait de six points sur le permis, avec 135 euros d’amende » pour le contrevenant. Certains peuvent même risquer une suspension du permis pour trois ans.

Le million de Français qui ne détient plus que six points sur leur permis pourraient les voir s’envoler à cause d’une seule infraction. De quoi s’agit-il ? l’article R415-11 du Code de la route nous en dit plus à ce sujet.

“Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s’arrêtant, au piéton s’engageant régulièrement dans la traversée d’une chaussée ou manifestant clairement l’intention de le faire ou circulant dans une aire piétonne ou une zone de rencontre.”

« Le policier ne vous arrête pas, mais vous perdez vos points »

Cette sanction, indique Maître Jean-Baptiste Le Dall au Dauphiné Libéré, peut être constatée par vidéo-verbalisation ou à la volée.

« Le policier ne vous arrête pas sur le moment, mais vous recevez la contravention et perdez vos points. », assure l’avocat spécialisé en droit automobile.

Pourquoi les automobilistes ont-ils tendance à ne pas respecter cette règle ?

Dans les grandes villes, la règle est souvent délaissée par les conducteurs constamment pressés du fait d’un rythme de vie effréné engendrée par la vie urbaine.

Tout ce qui peut faire gagner quelques secondes est donc un luxe auquel il est difficile de résister au détriment de la sécurité et du respect des règles.

Voilà pourquoi les franchissements de feux rouges, des dépassements dangereux ou encore des non-respects des stop, etc. sont devenus monnaie courante.

Les aménagements urbains entravent parfois aussi la visibilité ou à la compréhension des priorités. La preuve avec les marquages au sol peu visibles par exemple.

Nouveau règlement en vigueur avant 2027

Voilà pourquoi le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) appelle à revoir l’aménagement de l’espace public afin de « le rendre plus sûr ».

« Afin d’assurer la sécurité des cheminements des piétons en établissant une meilleure visibilité mutuelle entre ces derniers et les véhicules circulant sur la chaussée, aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles et cycles à pédalage assisté ou aux engins de déplacement personnel », souligne L’Art L. 118-5-1 du Code de la voirie routière