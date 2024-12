Du nouveau pour votre compte Caf, il a fait peau neuve depuis quelques jours déjà ! Découvrez la nouvelle démarche à suivre pour y accéder. Explications.

La Caf et ses domaines d’action

En France et dans les départements d’outre-mer, il existe près d’une centaine de centres CAF. La Caisse d’Allocations Familiales est l’administration publique chargée de verser les aides et prestations sociales aux principaux bénéficiaires. Pour y avoir droit, il faut parfois s’inscrire à la CAF. Cela demande de nombreuses démarches.

Le domaine d’action de la Caisse d’allocations familiales tourne autour de 4 axes dont l’aide au logement, la petite enfance, l’enfance et jeunesse et enfin la Solidarité et insertion.

L’ouverture d’un compte Caf différent des autres sites.

Comme expliqué sur le site aide-sociale.fr, l’ouverture d’un compte CAF diffère de celle qui se passe « sur la plupart des sites. Vous ne pouvez pas vous rendre sur la caf.fr et faire une demande d’inscription CAF. Aucun bouton “ouvrir un compte” ou “je m’inscris” n’est disponible ».

Votre compte Caf fait peau neuve : tout ce que vous devez savoir

Lorsque vous devenez allocataire, vous dépendez de la Caisse d’Allocations familiales de votre secteur géographique. Comme d’ores et déjà annoncé par l’organisme public, le 10 décembre 2024, la sécurité de l’espace personnel des allocataires a été récemment renforcée.

Cette mesure fait suite au « vol de données de milliers de comptes personnels de la Caf » par des cybercriminels. À compter de cette date, la façon d’accéder à votre compte a évolué. « Un code de vérification à six chiffres sera (désormais) nécessaire pour se connecter », indique le site Merci Pour L’info.

Pour vous connecter, il faudra vous rendre sur votre espace «Mon compte». Ensuite, saisir vos identifiants et cliquer sur «se connecter» et sur «Envoyez le code». Une fois le code en question reçu par e-mail, sa durée de vie ne sera valable qu’une quinzaine de minutes.

Si vous ne vous exécutez pas dans les 15 prochaines minutes, vous serez obligé d’effectuer à nouveau la démarche. Il est à rappeler que votre conseiller Caf ne vous demandera jamais de lui donner ce code d’accès.

Si tel est le cas, il s’agira alors d’une arnaque pure et dure. Ne répondez pas à cette sollicitation et ne communiquez en aucun cas vos informations personnelles.

Une autre mode de connexion sans vérification

Saviez-vous qu’il est également possible de se connecter sur votre compte, par le biais de l’application «CAF – Mon Compte» de votre Smartphone. Vous pouvez vous « identifier grâce à la reconnaissance faciale ou digitale ».

Vous pouvez entrer directement dans le compte, sans passer par la vérification. Il suffit de cliquer sur «Gérer mon compte.