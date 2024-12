Les voitures radars privées rapportent de plus en plus d’argent à l’État, un vrai jackpot ! Comme révélé par la Ligue de Défense des Conducteurs, le nombre de contrôles radars opérés depuis ces véhicules équipés d’un radar embarqué a effectivement doublé en l’espace de deux ans.

Voitures-radars privées : le jackpot de l’État sur le dos des automobilistes

On compte environ 400 de ces voitures radars privatisées ( Seat Leon, Skoda Octavia, Citroën Berlingo, Volkswagen Passat, Peugeot 308, Peugeot 508, Ford Mondeo, etc.) en France.

Elles effectuent « jusqu’à 130 000 km par an chacune » dans huit des treize régions, et peuvent « flasher le moindre dépassement de vitesse, rien qu’en vous croisant ou en vous suivant », peut-on lire dans les colonnes du Le Dauphiné Libéré.

Comme estimé par la Ligue de Défense des conducteurs, chacune de ces voitures-radars privées conduites par un salarié d’une entreprise privée représente un véritable jackpot pour l’État, avec « 390.000 € par an » à la clé.

L’association de défense des conducteurs dénonce « un système de surveillance indigne d’un pays libre ».

« Avec cet arsenal de répression inqualifiable, où des individus lambdas sont transformés en garde-chiourme pour vous dresser, vous serez obligé d’obtempérer, de changer radicalement votre façon de conduire, même si vous n’avez jamais provoqué le moindre accident, commente l’association de défense des conducteurs. Plus encore qu’actuellement, vos trajets seront anxiogènes, stressants. »

« Alors que les documents officiels permettent de connaître le nombre de radars fixes et le nombre de PV qu’ils émettent, il faut faire des recoupements et compiler des données innombrables pour estimer ces mêmes informations pour les voitures-radars privatisées » dénonce-t-elle.

Pour la Ligue de Défense des conducteurs, il s’agit d’« un système de surveillance généralisée indigne d’un pays libre ».

Comme prévenu par l’association, des milliers de « flasheuses-mobiles » vont bientôt circuler quotidiennement sur nos routes « si on n’arrive pas à stopper ce système effroyable ».

Un intérêt pour la Sécurité routière ?

Ces voitures-radar ne profiterait aucunement à la Sécurité routière sachant que « le nombre de tués sur les routes baissait à un rythme plus soutenu avant que la prolifération des radars en tout genre devienne depuis 2003 l’alpha et l’oméga de la sécurité routière, précise l’association. Depuis 2014, la mortalité routière ne baisse quasiment plus. Mais l’État continue à investir dans les radars qui rapportent. C’est pourquoi nous lançons une pétition sur le sujet ». L’association appelle d’ailleurs à la signer.

Force est de constater que les automobilistes sont ceux qui en font les frais contrairement à l’État pour qui ces voitures-radars privées rapportent un jackpot.