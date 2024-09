Vous aussi, vous pouvez (peut-être) conduire une voiture électrique à seulement 100 € par mois ! Découvrez si vous êtes éligible au dispositif. On vous aide à y voir plus clair.

Voiture électrique à 100 € par mois seulement, ça vous tente ?

Grâce au dispositif de leasing de voitures électriques, « le Gouvernement accentue son soutien à la mobilité propre des ménages qui ont besoin d’un véhicule pour leurs trajets professionnels, en leur permettant d’accéder à une offre de voitures électriques à 100€/mois ou moins ». Comment ça marche ?

En d’autres termes, le leasing social de son autre nom, permet de bénéficier d’une voiture électrique sans forcément l’acheter. Vous n’avez tout simplement qu’à payer des loyers mensuels.

Qui a droit au leasing social ? Découvrez les conditions à remplir.

Comme détaillé dans le communiqué de presse du gouvernement, le leasing social « permettra la location, pour au moins trois ans, d’une voiture électrique pour les actifs dont le revenu fiscal de référence par part ne dépasse pas 15 400€ par an (soit 50% des ménages actifs), résidant à 15km ou plus de leur travail ou parcourant plus de 8 000 km par an dans le cadre de leur activité professionnelle ».

Vous devez également êtes majeur et justifier d’un domicile en France.

Il concerne les Locations Longue Durée (LLD) comme les Locations avec Option d’Achat (LOA). Le LLD inclut toutefois l’entretien, l’assistance et les réparations du véhicule.

Le dispositif reconduit en 2025

À peine son coup d’envoi lancé, le dispositif a été victime de son succès. 50 000 voitures électriques – à 100 € par mois pour les citadines et 150 € pour les voitures familiales – ont été commandées. D’où la suspension du dispositif au titre de l’année 2024.

Néanmoins, comme l’a promis Bruno Le Maire, le gouvernement entend « reconduire ce dispositif en 2025« .

Quels modèles de voitures concernés ?

« Les voitures électriques neuves proposées devront afficher un score environnemental minimal lié à leur empreinte carbone à la production, d’après la même liste que les véhicules éligibles au bonus écologique », précise le communiqué de presse.

Il est par ailleurs, « ouvert aux véhicules d’occasion ou transformés en électrique (retrofit), à condition que leur première immatriculation ou leur conversion soit intervenue depuis moins de trois ans et six mois ».

Sont éligibles les voitures électriques affichant un prix de vente inférieur ou égal à 47 000 euros. En outre, sa masse doit être inférieure ou égale à 2,4 tonnes.

Côté voitures citadines, on trouve la Renault Twingo E-Tech, la Citroën ë-C3, la Fiat 500 électrique, l’Opel Corsa Electric, la Peugeot E-208, la Hyundai Kona Electric et la Nissan Leaf.

Vous pouvez évaluer votre éligibilité sur la plateforme mon-leasing-social.gouv.fr.