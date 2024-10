Voici l’ultime technique pour stopper net un démarchage téléphonique (et ça marche !)

Marre du démarchage téléphonique ? Voici la question piège qui vous garantit d’avoir la paix une bonne fois pour toutes ! On vous en dit plus dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

56% se disent « trop sollicités » révèle cette étude !

Le démarchage téléphonique abusif est un vrai fléau en France. Malgré un encadrement plus strict de cette pratique depuis mars 2023, les Français continuent à faire l’objet d’appels indésirés.

Comme révélée par une étude de Notify, 56% des Français se plaignent d’être « beaucoup trop sollicités » par les marques au téléphone.

« C’est l’enfer. On en bloque un, il y en a quinze qui reviennent derrière », déplore-t-on au micro de TF1. « Ils veulent refaire mon électricité très régulièrement, ils veulent me mettre des panneaux solaires... », ajoute une autre.

« Tout ça, ce sont des numéros qui m’ont appelé plusieurs fois et que j’ai bloqué, précise à nos confrères, un certain Jean. Je leur réponds que je ne suis pas intéressé, merci au revoir », poursuit le jeune homme.

Mais, « souvent, ajoute-t-il, ils rappellent avec le même début de numéro, il y a juste la fin qui change. Même si on est inscrit à Bloctel, malheureusement, il n’y a rien à faire, ils insistent pour appeler« , confie-t-il agacé par la situation.

« On voudrait avoir la paix » !

« Je me suis fait harceler.« , témoigne auprès de la Dépêche, un habitant de Beauchalot (Haute-Garonne) qui indique recevoir plusieurs appels d’un même numéro.

Parce qu’il a indiqué à la démarcheuse ne pas être intéressé, « elle a fini par me menacer de prévenir tous ses confrères de m’appeler, de me harceler », se désole la victime.

« Mon sang n’a fait qu’un tour et j’ai appelé mon opérateur en leur disant que s’il ne trouvait pas de solution, je les quitterais(…) Que la politique s’en mêle car ça ne va plus, on voudrait avoir la paix« .

Cette méthode insolite d’un ingénieur Télécom pour lutter contre ce fléau

« Je recevais 10 appels par jour et même sur mon portable. J’ai totalement craqué et j’ai débranché mon fixe. Je ne le remets que les week-ends. », raconte également une habitante de Clermont-Ferrand.

« Leur faire perdre du temps est le meilleur moyen de lutter contre ce fléau« , estime pour sa part Richard Klein, ingénieur Télécom. Ce féru d’informatique a créé « un robot qui décroche et qui discute avec les centres d’appels « .

Voici l’ultime technique pour stopper net un démarchage téléphonique (et ça marche !)

Si, vous aussi, vous êtes victimes de démarchage téléphonique, sachez que tout n’est pas pour autant perdu ! Il existe une méthode très simple qui vous permet de vous en débarrasser efficacement.

Une question suffit pour régler le problème. Demandez à votre interlocuteur/interlocutrice « comment avez-vous eu mon numéro de téléphone ? ». Vous verrez que l’appel sera aussitôt écourté !