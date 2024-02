Voici les pires marques de pâtes à pizza selon 60 Millions de consommateurs

A éviter à tout prix ! Zoom sur les pires marques de pâtes à pizza vendus en grandes surfaces selon 60 Millions de consommateurs. Retrouvez plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Aucune trace d’huile d’olive dans les pâtes à pizza de supermarché !

Après avoir passé au peigne fin 40 références de riz vendu en supermarché et en magasin spécialisé, 60 Millions de consommateurs s’est également penché sur les pâtes à pizza industrielles. Comme vous devez déjà le deviner, elles sont loin d’être aussi saines. Si vous ne pouvez vous y passer, voici les marques à ne jamais acheter durant vos courses.

« Pâte à tarte ou pâte à pizza, tout commence par la farine de blé, généralement de type T55 (blanche et raffinée). Viennent ensuite, dans la composition, l’eau puis la matière grasse », indique la revue.

Dans les pâtes à pizza analysées par le magazine au service des consommateurs, l’huile d’olive est curieusement absente. « Trop coûteuse, les fabricants la remplacent majoritairement par de l’huile de colza ou de tournesol, là encore dans les versions bio (La Vie claire et Auchan bio) », peut-on lire.

Des produits très transformés…

En étudiant les compositions et les valeurs nutritionnelles de 39 références de pâtes (pâtes feuilletées, brisées et pâtes à pizza), les experts ont conclu que la plupart des pâtes à pizza sont des produits très transformés.

« Les fabricants y ajoutent en effet de l’alcool, des poudres à lever (comme la levure chimique) pour ‘booster’ le gonflement de la pâte, et de la gomme de guar dans sept références (U, Carrefour, Franprix, Monoprix, Toque du chef, Tablier blanc et Monique Ranou), a priori pour une meilleure tenue », explique l’étude.

Certaines autres références contiennent des ingrédients texturants, à savoir l’amidon de blé (Herta), les fibres de chicorée (Croustipate) ou encore le gluten de blé (Auchan bio).

« Si Picard écope de la plus mauvaise note sur ce critère, c’est à cause de ses douze ingrédients – le ‘record’ de cet essai –, tels que du sucre de canne, des mono- et diglycérides, de l’acide ascorbique et des enzymes ».

Seule consolation : ces pâtes à pizza sont toutefois 3 fois moins grasses (6,4 grammes de lipides/100 grammes) que les pâtes feuillées et brisées. « Mais elles pèchent par leur teneur en sel : à raison de 1,7 g /100 g, une demi-pizza apporte quasiment la moitié des apports quotidiens recommandés (5 g) par l’OMS », alerte le magazine français.

Voici les pires marques de pâtes à pizza selon 60 Millions de consommateurs

Quelles marques faut-il absolument éviter de manger ?… La pâte à pizza fine de Monoprix et la pâte à pizza fine et ronde de Monique Raou (Intermarché) avec une note de 9,5/20. Ces références sont bourrées de sel et d’additifs. L’impact sur la santé sera surtout fonction de la garniture utilisée.

La meilleure note est décernée à …

La meilleure pâte industrielle toute prête pour concocter des bonnes pizzas est la Croustipate, fine et ronde sans huile de palme,avec la note de 15/20. « C’est la référence la moins chargée en ingrédients (7), comparée aux autres pâtes à pizza et également l’une des moins salées ».