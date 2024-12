Pannes à répétition, tarifs onéreux… Cette étude européenne dévoile les constructeurs automobiles les moins fiables qui vous feront perdre de l’argent. Méfiez-vous ! CafeBagdad vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de cet article.

Ces marques avec une « excellente fiabilité ».

En collaboration avec des organisations de consommateurs européennes, l’association néerlandaise Consumentenbond a mené une enquête dont les résultats ont été dévoilés en début d’année 2024.

Les quelque 30 000 automobilistes européens interrogés ont détaillé le nombre ainsi que le type de défauts rencontrés sur leurs véhicules. Les véhicules de l’étude ont tous été fabriqués entre la période s’étalant de 2011 jusqu’au début 2023.

Les résultats de l’étude ont été notés sur une échelle de 0 à 10, la meilleure note attribuée atteignait 9,6 et la moins bonne de 4,8.

En tête de classement, on retrouve les constructeurs asiatiques (Lexus, Suzuki et Subaru constituent le podium). Toyota arrive en 4ᵉ position avec 8,5/10. Les constructeurs japonais ont toujours été reconnus pour leur « excellente fiabilité ».

Outre Smart, qui figure à la 5ᵉ place, les premières marques européennes ne commencent à apparaître qu’à partir du TOP 10 du classement avec un score de 8,0/10. C’est le cas de « BMW, DS Automobiles et Mini », rapporte le Journal Du Net.

Voici les constructeurs automobiles les moins fiables selon cette étude européenne, cette marque obtient un score catastrophique

Le bas du classement est toujours occupé par un constructeur européen : Land Rover avec un score de 4,8/10 à cause des problèmes moteurs récurrents. Avant-dernière au classement : Opel, avec 6,5/10.

Un détail très marquant de cette étude : les deux marques françaises qui figurent dans le classement. Citroën et Peugeot comptent effectivement parmi les constructeurs les moins fiables en Europe. Les problèmes moteurs et de système de freinage sont les plus souvent pointés du doigt.

C’est principalement le parc automobile plus ancien de Citroën qui explique sa mauvaise note. Les plus récents étant mieux classés. Non seulement l’association néerlandaise, mais aussi d’autres sources, comme What Car, confirment l’amélioration de la fiabilité des modèles Citroën.

Cette marque obtient la meilleure note de satisfaction

La notion de fiabilité n’est pas forcément liée à la satisfaction client. Il existe certaines marques mal classées en matière de fiabilité, mais qui continuent à conserver des taux de satisfaction élevés.

D’autres critères peuvent compenser : le design, le confort, les performances ou l’image de marque. Ils peuvent être des atouts suffisants pour fidéliser les clients, même en l’absence d’une fiabilité parfaite comme c’est le cas avec Tesla.

Le fabricant de véhicules électriques a la meilleure fidélité client de tous les constructeurs, selon un rapport des analystes de Citi. Sa fiabilité reste moyenne.