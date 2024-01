Voici la marque de voiture préférée des voleurs, découvrez pourquoi

Les voleurs jettent notamment leur dévolu sur ce modèle de voiture d’une célèbre marque. Découvrez-en la raison.

publicité

4 véhicules Renault dérobés en une seule nuit.

Comme rapporté dans les colonnes d‘actu.fr, Autoconcillium a été la cible de cambriolages survenant la nuit du lundi 22 janvier 2024 au mardi 23 janvier 2024. Les malfrats sont repartis avec quatre véhicules Renault.

« A 2 h 37, j’étais sur place. Et là, je vois qu’ils ont tout arraché, le grillage est au milieu de la route, il y a de la boue partout… Je suis passé, et je me suis garé plus loin pour appeler les gendarmes. Je tremblais au téléphone.», raconte à actu.fr, Jalal Larhrib, gérant d’Autoconcillium, à Cherré-Au (Sarthe).

Trois véhicules de marque Renault demeurent introuvables. « Un Master dépanneuse, un Master Benne et un Master Fourgon », énumère-t-il. Ce n’est pas tout !

publicité

Plus de 100 000 euros de préjudice.

Pour dérober les véhicules, les cinq individus ont opté pour la manière forte, en endommageant au passage d’autres voitures.

« Ils ont brisé les vitres de plusieurs voitures pour les pousser avec des coups de pieds. Et ils ont tapé dans une autre voiture en sortant la dépanneuse qui s’était embourbée. »

Le préjudice est estimé à plus de 100 000 € sur les véhicules volés. Mais avec les dégâts, estime Jalal Larhrib, « je pense qu’on va approcher les 120 000 € ».

« On a commencé tout petit. On travaille 12-13 heures par jour, même le week-end, et il y en a qui viennent tout piller », déplore le chef d’entreprise visiblement désabusé.

« Le vol de voitures se porte de mieux en mieux »

Force est de constater que « le vol de voitures est une activité lucrative qui se porte de mieux en mieux ».

Comme révélé dans les colonnes du magazine Auto Plus, 134 000 véhicules ont disparu en France en 2022, soit au rythme de 367 vols de voitures par jour, toutes les quatre minutes. Souvent, aucune trace d’effraction n’est retrouvée.

Voici la marque de voiture préférée des voleurs, découvrez pourquoi

Saviez-vous que les voleurs préfèrent un modèle de voiture particulier ? Eh oui, il s’agit de la Toyota Prius et ce n’est pas sans raison. On vous explique pourquoi.

Le modèle hybride de la marque japonaise les attire particulièrement pour son pot catalytique. Sur tous les véhicules, le catalyseur renferme effectivement des métaux précieux comme le platine, le palladium ou encore le rhodium.

Cette pièce transforme les gaz d’échappement afin de les rendre moins toxiques. Ces pots catalytiques peuvent se revendre parfois à plus de 1 000 € sur le marché noir !

Sans compter que le pot catalytique des Prius est facilement accessible. Les voleurs n’ont besoin que d’un simple cric et d’une disqueuse pour le découper en seulement quelques minutes.