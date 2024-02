Voici la marque de voiture la plus prise pour cible en France, encore une fois ! La vôtre est-elle concernée ? On vous fait le point dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Le nombre de voitures volées a encore augmenté dans l’Hexagone.

Le vol de voitures en France a augmenté de 5% l’année dernière, et ce, pour la 2e année consécutive après près de deux décennies de déclin constant, révèle les données d’assureurs analysées par le magazine Auto Plus.

« 140.400 véhicules ont été dérobés en 2023 contre 134.000 en 2022 », souligne le magazine spécialisé, en partant des statistiques du groupement Argos, qui regroupe la majorité des compagnies d’assurance, ainsi que France Assureurs.

Voici les départements les plus touchés par ce fléau.

Ce phénomène est notamment en recrudescence dans les départements les plus peuplés, à savoir les Bouches-du-Rhône, le Val-d’Oise ou encore la Seine-Saint-Denis qui figurent en tête de liste.

Cela n’empêche pas pour autant que des départements réputés calmes tels que l’Indre, le Lot et le Lot-et-Garonne accusent une augmentation de plus de 50 % du nombre de véhicules volés, nous apprend encore le magazine Auto Plus.

Voici la marque de voiture la plus volée en France deux années de suite ! Découvrez si la vôtre est à risque

Les SUV sont les véhicules les plus exposés au risque de vol, avec le Toyota Rav 4 en tête, comptabilisant le taux de vol le plus élevé : 274 vols en 2023 pour 10 000 véhicules assurés.

En d’autres termes, 3 % des Rav 4 ont été volés l’année dernière. Ce SUV hybride devance même les modèles NX et UX de la marque de luxe de Toyota, Lexus, dans ce classement alarmant.

« Ce trio, relaie Nice-matin, partage les mêmes qualités: une forte demande à l’étranger, notamment en Afrique, et un système de protection aussi simple à forcer qu’une tirelire d’enfant ».

Ensuite, dans le classement, on trouve des véhicules comme l’Audi A3 ou le Range Rover 4.

Le premier modèle français, le Peugeot 5008, n’arrive qu’à la 12e place des voitures les plus exposées au vol. Selon Auto Plus, cela démontre que depuis la résolution des « problèmes de faille électronique », les modèles Peugeot et Citroën ne sont plus aussi vulnérables.

« La plupart des malfrats font partie de bandes organisées. »

« L’image du voyou qui crochète la serrure, bidouille les fils puis part en trombe sera bientôt anachronique« , glisse le magazine spécialisé. « La plupart des malfrats font dorénavant partie de bandes très organisées. », peut-on lire.

Malgré cette hausse constatée au cours des deux dernières années, les vols de voitures restent nettement bien inférieurs aux niveaux observés entre 2008 et 2010, période pendant laquelle la France enregistrait en moyenne plus de 200 000 vols par an, selon les chiffres du Ministère de l’Intérieur.