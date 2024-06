Voici comment identifier un traceur GPS installé sans votre consentement dans votre véhicule

Découvrez comment détecter la présence d’un traceur GPS installé incognito dans votre véhicule. On vous aide à y voir plus clair à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Mais qu’est-ce qu’un traceur GPS ?

Un traceur GPS est un dispositif électronique de petite taille qui reçoit des signaux du Système de positionnement global (GPS) afin de déterminer la position exacte de votre véhicule.

Il enregistre des données à intervalles réguliers et permet de connaître en temps réel votre position.

Il ne nécessite aucune connexion, les liens sont directement transmis par satellite. Voilà qui permet au traceur GPS de géolocaliser le véhicule même à l’étranger.

publicité

GPS actifs contre GPS passifs

Il existe deux types de traceurs GPS, à savoir ceux dits « passifs » enregistrant « passivement les données de localisation, et les stockant dans un disque dur interne jusqu’à ce que l’utilisateur les récupère » ; et les « traceurs GPS actifs » qui donnent en temps réel la localisation et les lieux traversés par la personne ciblée.

Si quelqu’un en a placé un dans votre véhicule, il pourra « suivre vos mouvements à bord de votre voiture » sans que vous vous en rendiez compte.

Utilisation des différents types de traceurs GPS

Les traceurs GPS actifs sont surtout utilisés pour le suivi des véhicules de flotte, pour assurer la sécurité des personnes ( enfants, personnes âgées, etc.) ou encore le suivi des marchandises sensibles (équipements, conteneurs) via des applications mobiles ou des plateformes en ligne.

Quant aux dispositifs passifs, ils sont sollicités dans le cadre des études de marché, des enquêtes de satisfaction des clients, ou encore des études de comportement de conduite.

Si vous suspectez que l’on vous suive, une inspection visuelle de votre véhicule s’impose (autant à l’extérieur qu’à l’intérieur).

Passez au peigne fin tout objet inhabituel et qui semble connecté ou fixé :

Sous le véhicule (roue, essieux, arbres pour les localisateurs GPS magnétiques)

Au niveau de la connexion OBD de la voiture (dans la boîte à gants) pour les localisateurs de type OBD

Dans le véhicule : allume-cigare, sous les sièges ou au niveau des objets plus petits du côté des portes pour les localisateurs GPS dissimulés.

Au niveau de la batterie, de la boîte à fusibles, du tableau de bord pour les localisateurs GPS d’installation.

La meilleure façon de détecter les signaux GPS cachés est L’iProtect 1207, efficace grâce notamment « à sa capacité à identifier une large gamme de fréquences ».

Balayer minutieusement l’intérieur et l’extérieur de votre voiture, en s’attardant principalement aux endroits où un traceur pourrait être caché.