Voici comment cette jeune femme de 25 ans échappe à 35 amendes (2600 euros) sans effort

Malgré 35 excès de vitesse, cette jeune conductrice a été dispensée de peine. On vous raconte toute l’histoire dans les lignes qui suivent…

Flashée plus de 30 fois au même endroit…

La jeune femme avait été flashée plus d’une trentaine de fois par un radar tronçon. Ce dispositif « calcule la vitesse moyenne de circulation d’un véhicule entre 2 points bien définis et non avec une image fixe« , comme c’est le cas avec les radars traditionnels.

Ces excès de vitesse ont tous eu lieu au même endroit : sur le radar tronçon des Mercureaux. Les contraventions n’avaient malheureusement pas été reçues que dix mois après.

Une excuse qui prête à sourire.

« J’empruntais la voie des Mercureaux tous les jours. Et en redescendant, il y avait ce radar. Je freinais avant, dans la pente, je reprenais un peu de vitesse, puis je freinais à nouveau à la fin, en pensant qu’il s’agissait de radars fixes », confie Suzy Colombani qui affirme n’avoir aucune idée du fonctionnement de ce radar.

Comme aucun flash n’a été déclenché, la conductrice ne s’est doutée de rien avant que les 33 contraventions ne finissent dans leur boîte aux lettres.

« On a bien pensé à utiliser le permis de la grand-mère qui ne conduit plus depuis des décennies »

Durant trois jours d’affilés, des courriers d’infraction au Code de la route n’ont cessé d’arriver chez Suzy Colombani.

« À raison de 30 contraventions à un point et de trois à deux points, Suzy devrait perdre 37 points, détaillait son père, Lionel Colombani. Sur le plan financier, cela représente plus de 2.500 euros. On a bien pensé à utiliser le permis de la grand-mère qui ne conduit plus depuis des décennies, mais nous sommes des gens honnêtes », poursuit le patriarche, totalement déconcerté.

Sans chercher à excuser sa fille, Lionel C. ne comprend pas pourquoi ces contraventions ont-elles mis autant de temps à arriver ?

« Si on avait reçu une amende dans les temps, j’aurais simplement expliqué à ma fille ce qu’était un radar tronçon. J’aurais réglé et l’histoire s’arrêtait là. Je ne suis pas contre les radars, bien au contraire. Mais là ça n’a aucune logique, aucun but en termes de prévention ! Et je pense qu’on va en recevoir autant dans les prochains jours« , regrettait-il auprès de l’Est Republicain.

Le père de famille ne comptait pas se laisser faire. Sa fille a finalement été relaxée par le tribunal de Besançon. Entre-temps, Suzy C. avait encore reçu deux courriers de plus, faisant monter la note à 2.600 euros pour 35 excès de vitesse. En raison du retard des courriers, « les magistrats l’ont dispensée de peine ».