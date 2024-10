De nombreux retraités désirent pouvoir « partir plus tôt à la retraite » mais tout le monde n’y arrive pas toujours ! Un mécanisme dont peuvent se permettre entre « 1,2 et 2,4 millions de personnes », selon cet expert ! CafeBagdad vous explique tout.

Voici cette technique qui permet de partir à la retraite quelques mois plus tôt, jusqu’à 2,4 millions de personnes éligibles

Ce dispositif consiste à racheter une partie de vos trimestres manquants « dans la limite de 12 trimestres par régime« , indique au Figaro Emploi, Guillaume David, fondateur du cabinet indépendant GF Retraite.

Grâce à ce rachat, il est possible d’atteindre la durée de cotisation requise et de bénéficier (au passage) de la retraite à taux plein.

Ce mécanisme ne peut se faire qu’au titre des années d’études supérieures. Mais faut-il encore « avoir obtenu le diplôme visé ». En outre, le principal concerné devrait « ne pas avoir travaillé en parallèle de ses études« , poursuit Guillaume David.

Le rachat ne peut également se faire qu’au titre des « années incomplètes » ( en cas de maladie, de chômage non indemnisé, de postes à l’étranger, etc.) pendant lesquelles moins de 4 trimestres ont été validés.

Mais attention, il y a un prix !

Racheter des trimestres manquants n’est pas donné à tout le monde ! Il a un coût pouvant varier selon l’âge du futur retraité lors du rachat, son revenu moyen des trois dernières années et ce qu’on appelle « l’option de rachat ».

Selon les estimations de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse (Cnav), un trimestre racheté coûte entre 1 055 et 4 059 euros en 2024.

Les futurs retraités « rachètent (en moyenne) entre un et six trimestres », observe Guillaume David. Entre 10 et 20% seulement de Français ont les moyens de financer ce rachat de trimestres.

Pour un trimestre, le futur retraité devra payer comptant. À compter de deux trimestres rachetés, des mensualités « sur un an à trois ans, voire cinq ans entre 9 et 12 trimestres rachetés », peuvent avoir lieu.

Au-delà de douze mois, « une majoration de 1,3% s’appliquera sur le paiement« , prévient Guillaume David.

Des millions de retraités peuvent y prétendre pour partir plus tôt

« J’estime ainsi entre 1 et 2,4 millions le nombre de personnes étant éligibles et ayant les moyens financiers de racheter des trimestres au titre des études supérieures« , chiffre Guillaume David.

Pour les trimestres au titre des années incomplètes, les proportions restent les mêmes. « Entre 1,2 et 2,4 millions de personnes peuvent se le permettre », ajoute-t-il. En tout, « entre 2,2 et 4,8 millions de personnes » sont éligibles au rachat de trimestres.