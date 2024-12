Voici ce que perçoit un ancien professeur des écoles à la retraite

Ancien professeur des écoles : quel sera le montant de votre pension de retraite si vous avez fait ce travail durant toute votre carrière ? Explications.

370 500 enseignants dans les écoles maternelles et élémentaires

En 2022-2023, la France compte 370 500 enseignants dans le 1er degré (écoles maternelles et élémentaires) d’après les chiffres dévoilés par l’Éducation Nationale dont 326 500 dans l’enseignement public, relaie le site Ma nouvelle vie par Groupama.

Comme rappelé, les enseignants du 1er degré ou du 2nd degré (collège et lycée) peuvent prendre leur retraite « dès l’atteinte de leur âge légal, sans forcément attendre la fin de l’année scolaire ».

La retraite des enseignants est soumise à des règles différentes selon qu’ils exercent dans la fonction publique (en tant que fonctionnaire ou contractuel) ou dans un établissement privé sous contrat.

En tant que fonctionnaires d’État et agents titulaires de l’Éducation nationale, les professeurs des écoles sont affiliés au régime des pensions civiles et militaires de retraite.

Les « non-titulaires » sont affiliés à deux régimes de retraite : la retraite de base (Caisse nationale d’assurance vieillesse ou CNAV) et la retraite complémentaire (IRCANTEC ou Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques).

Les enseignants du privé sous contrat dépendent du régime général de la Sécurité sociale (CNAV) pour leur pension de base. Selon leur date d’embauche : des caisses AGIRC et ARRCO avant le 1er janvier 2017 et de l’IRCANTEC après le 1er janvier 2017.

Dans cet article, nous nous intéressons uniquement aux enseignants fonctionnaires de l’éducation nationale. Dans cette optique, la rédaction vous propose de découvrir le montant de la pension de retraite à laquelle peut prétendre un ancien professeur des écoles.

Cette formule de calcul à connaître absolument

Pour calculer la retraite des enseignants du public, voici la formule à appliquer :

Montant de la retraite = traitement indiciaire brut X (Nombre de trimestres rémunérés dans la pension / Nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite au taux maximal) x 75 %.

Après application de cette formule, vous devez tenir compte de « la décote ou la surcote et/ou de la bonification ».

Voici ce que perçoit un ancien professeur des écoles à la retraite

Avant de vous dévoiler la moyenne perçue dans ce métier, il est à noter que ce montant, révélé par Ma nouvelle vie par Groupama, est seulement indicatif sachant que « les carrières et parcours de vie » diffèrent « les uns des autres ».

Un enseignant titulaire du public du premier degré (polypensionné et monopensionné) parti à la retraite en 2021 touche une pension moyenne brute de 2 542 euros, révèle le panorama statistique des personnes de l’enseignement scolaire 2022-2023 ( Ministère de l’Éducation nationale).

La pension des enseignants du 2e degré (collège et lycées) s’élèvent jusqu’à « 2 715 euros bruts en moyenne, pour un départ en 2021 ».