Avis aux vendeurs comme aux acheteurs sur Vinted, l’arnaque au colis vide gagne du terrain sur la célèbre plateforme. Découvrez les détails.

Vinted, « leader de la revente de vêtements d’occasion entre particuliers ».

« Aujourd’hui, Vinted est le site le plus visité en France pour la mode et le troisième tous commerces confondus (derrière Amazon et Le Bon Coin), selon Similarweb qui mesure l’audience des sites internet« , relaie le JDD.

« La France a vraiment ouvert la voie en matière de mode de seconde main en Europe », reconnaît Adam Jay, le PDG anglais de Vinted Marketplace. Des 80 millions utilisateurs de Vinted dans le monde, la France en dénombre 23 millions à elle seule.

La France, 1er marché en nombre d’utilisateurs.

L’Hexagone est le 1er marché de Vinted en nombre d’utilisateurs. « Sans doute parce que les Français aiment la mode, mais qu’ils ont conscience de l’absurdité de jeter ce qui peut être recyclé, alors qu’on peut gagner de l’argent avec sans se sentir coupable. »

Grâce à la plateforme lituanienne, « nous offrons une seconde vie aux vêtements, voire une douzième vie. De nombreuses pièces sont revendues à plusieurs reprises. », Précise-t-il encore. Comme rapporté dans les pages du Journal Du Dimanche, « plus de 500 millions articles de modes, maison et accessoires y sont proposés à la vente entre particuliers ».

Vinted : l’arnaque au colis vide en recrudescence, méfiez-vous

Revers de la médaille : la célèbre plateforme fait l’objet de toutes sortes d’arnaques. Des escroqueries qui retombent aussi bien sur les acheteurs que sur les vendeurs. Dernièrement, plusieurs influenceuses ont alerté sur l’arnaque du « colis vide » via le réseau social TikTok.

Cette escroquerie marche dans les deux sens. Un acheteur peut par exemple recevoir un paquet bien emballé mais vide à l’intérieur. De même, un vendeur honnête peut être victime d’une réclamation de la part d’un client affirmant avoir reçu un colis vide ou une contrefaçon.

Cette pratique, de plus en plus répandue ces derniers mois, touche notamment les articles de grandes marques.

L’acheteur malhonnête prétend souvent n’avoir jamais reçu l’article ou affirme que le colis a été renvoyé bien avant qu’il n’ait eu le temps de le récupérer en point relais. Cette tactique lui permet d’obtenir un remboursement tout en gardant le produit pour lui-même.

La licorne lituanienne réagit.

Interrogé par Femme Actuelle, Vinted admet que dans la plupart des cas litigieux, l’acheteur est généralement remboursé.

Cependant, la plateforme affirme traiter avec sérieux les escroqueries au colis vide. Le site de revente examine attentivement les profils tant des acheteurs que des vendeurs, notamment en tenant compte des évaluations laissées sur leurs comptes.

Pour s’en prémunir, il est recommandé « aux vendeurs de se filmer en train d’empaqueter et de déposer au bureau de poste le colis ». Prenez garde aux nouveaux profils sur Vinted, particulièrement ceux créés il y a très récemment.