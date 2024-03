La R5 électrique se réinvente : découvrez l’Alpine A290, sa version sportive qui viendra l’épauler d’ici quelques mois (Date de présentation). Plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Version ultra-performante R5 électrique : L’Alpine A290, une bombe sur roues

La légendaire R5 électrique se dote d’une nouvelle complice, l’Alpine A290, une version ultra-performante de l’icône automobile française. Cette déclinaison sportive de la R5 électrique, arrive sur le marché ! Rendez-vous d’ici quelques mois pour la présentation officielle de ce bolide électrique.

Alors que la Renault 5 E-Tech électrique vient tout juste d’être dévoilée fin février 2024 au salon de Genève, « sa version sportive, la A290, continue son développement ». Elle « peaufine ses réglages dans le Grand Nord ». Bonne nouvelle ! On connaît déjà sa date de présentation.

« L’Alpine A290 fait l’objet d’un programme complet de développement et de mise au point depuis plus de deux ans« , indique le communiqué de presse publié par la marque.

« Les équipes d’ingénierie Alpine se sont à nouveau rendues en Suède afin de finaliser leurs tests sur les prototypes de la future A290« , un passage obligé pour tout nouveau véhicule. « Ces essais grand froid marquent la toute première sortie de l’A290″.

« Notre future citadine sportive A290 s’exprime actuellement dans les conditions extrêmes et exigeantes de la Laponie suédoise, annonce Philippe Krief, CEO Alpine, division sportive de la marque. Cette étape essentielle a pour objectif de confirmer les orientations prises en termes de comportement et d’agilité propre à notre ADN sur basses adhérences. Afin de peaufiner son développement et qu’elle puisse être efficace en toutes circonstances et par tous les temps, l’étape du développement hivernal de l’A290 est cruciale puisqu’il s’agit d’un tout nouveau modèle« , révèle-t-il.

« Le prototype se présente dans sa carrosserie définitive »

Pour cette première apparition officielle, l’A290 se dévoile dans un camouflage original Alpine, avec le logo « A fléché » sur le toit et parée d’un somptueux Bleu Alpine.

« Le prototype se présente pour la première fois dans sa carrosserie définitive et confirme ses dimensions : longueur 3 990 mm, largeur 1 820 mm, hauteur 1 520 mm, empattement 2 530 mm. »

« Tous les critères ont été passés au crible par notre équipe d’ingénierie et les résultats sont de très bon augure en vue de son lancement dans les prochains mois. », en vient-il au plus intéressant. Effectivement, « la citadine sportive 5 places d’Alpine, sera dévoilée en juin 2024« , dévoile encore le communiqué de presse.