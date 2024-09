Le permis de conduire pour seniors, un sujet qui continue à faire couler beaucoup d’encre ! Bientôt un retrait du sésame aux personnes âgées ?

«Il est complexe de renoncer à une habitude de plusieurs dizaines d’années».

Pour le député Bruno Millienne (MoDem), il est «parfois complexe de s’autoévaluer et de renoncer à une habitude de plusieurs dizaines d’années».

C’est pourquoi, poursuit-il, pourquoi l’on retrouve des personnes âgées qui continuent ainsi de « conduire malgré des capacités manifestement affaiblies».

Vers un retrait de permis de conduire pour les personnes âgées ?

Pour ce dernier, l’instauration d' »une visite médicale obligatoire pour les automobilistes seniors » s’impose.

Dans la même optique, l’eurodéputée écologiste française Karima Delli propose « une visite médicale obligatoire tous les quinze ans pour obtenir un renouvellement du permis de conduire » et ce, sans critère d’âge.

« Cette proposition ne vise pas à embêter des gens, mais à sauver des vies, des familles d’accident qui ne devraient pas avoir lieu. », justifie Karima Delli. Des projets de loi qui n’ont pas connu de suite.

Pour Philippe Lauwick, médecin généraliste à Roubaix (Nord), agréé pour le contrôle de l’aptitude médicale à la conduite et président de l’Automobile-Club médical de France (ACMF), «c’est un vieux serpent de mer» !

« Les personnes âgées sont loin d’être le plus gros danger, assure le professionnel de santé. Il y a une légère inflexion de la mortalité au volant à partir de 85 ans. La plupart des seniors arrêtent spontanément de conduire, car ils sentent qu’ils n’en ont plus la capacité.»

« Dans les pays dans lesquels on a opté pour cette mesure, ça a eu un effet contreproductif »

« Dans les pays dans lesquels on a opté pour cette mesure sur le coup de l’émotion, comme en Espagne ou en Italie, non seulement cela n’a pas amélioré la sécurité routière, mais ça a eu un effet contreproductif, avance L’association Prévention Routière. Les seniors ne vont plus chez le médecin de peur de se voir confisquer leur permis», ajoute Anne Lavaud, déléguée générale de l’association Prévention Routière.

« Cela n’a aucun rapport avec l’âge» !

« On ne parle jamais dans les médias d’un quadragénaire qui fait un contresens sur la route. Alors que lorsque c’est un grand-père, je suis obligé d’aller en plateau télé pour expliquer que cela n’a aucun rapport avec l’âge», dénonce cette dernière.

« La meilleure solution est de cibler les visites sur les personnes qui en ont besoin », précise Philippe Lauwick.