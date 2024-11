CPF : le Compte personnel de formation, l’astuce inattendue qui permet de financer l’aménagement de votre van. Explications.

Le recours au CPF en chute

1,34 million d’entrées en formation ont été comptabilisées en 2023 au titre du Compte personnel de formation. Un chiffre en baisse de 28% par rapport à l’année précédente.

Cette tendance pourrait d’ailleurs se poursuivre cette année, et ce, sans grande surprise sachant que le CPF est « payant » depuis mai 2024.

Effectivement, les salariés doivent dorénavant s’acquitter d’une participation forfaitaire de 100 €. En 2023, rapporte Le Figaro, 1/3 des formations initiées relevait du domaine des transports.

Vacances en van : financez votre projet avec votre CPF !

68% des entrées en formation dans la filière des transports portaient sur la formation au permis de conduire de catégorie B.

Une autre formation intéresse également de plus en plus de Français, particulièrement les digital nomades, les jeunes adultes (les trentenaires surtout) ou seniors avides de nature et de liberté.

Grâce à cette formation, ces personnes voient leur rêve de voyage se concrétiser. Il s’agit de la formation d’aménagement de van.

Cette formation, lancée il y a 3 ans, fait fureur

Pour l’instant, un seul organisme en France la propose : la formation « Van It Yourself » proposée par l’Atelier Normand – certifié Qualiopi –.

Il vous donne accès à « un espace de 800 m² équipé de machines et d’outils permettant le travail du bois et du métal », peut-on lire dans Le Figaro.

Au terme de la formation, les stagiaires deviennent autonomes pour l’aménagement de leur van.

« Nos promotions sont mixtes, avec souvent une majorité de femmes. Elles regroupent des personnes de tous les âges(…). Tous les niveaux en bricolage sont représentés : nous formons à la fois des personnes qui n’ont jamais touché un outil de leur vie ainsi que des professionnels qui s’apprêtent à ouvrir leur entreprise d’agencement de vans et qui souhaitent réviser la partie technique« , détaille Jérôme Payen, fondateur de L’Atelier Normand.

Cette formation, proposée à 3 120 euros, peut quasi entièrement être financé via le CPF.

« Notre formation est découpée en 2 modules. Le premier de 23 heures, se déroule en présentiel et en e-learning, (il) permet à nos stagiaires de prendre en main le logiciel de 3D SketchUp, afin de dessiner les meubles qui seront ensuite fabriqués en atelier ».

« Le second module, poursuit-il, dure 35 heures : il est dédié à la fabrication d’un meuble en binôme avec un menuisier ou un agenceur. C’est souvent un lit peigne avec des tiroirs de rangement ou un meuble de cuisine », conclut celui qui a formé 40 personnes en 2024.