Une mère abandonne son enfant au restaurant après avoir partagé un repas à 382 euros

C’est un fait rare pour une famille. Après un repas festif, en commandant les plats les plus chers de la carte, une mère abandonne son fils devant le comptoir de l’établissement pour ne plus revenir. Que s’est-il réellement passé pour qu’elle agisse ainsi ? Voici toute l’histoire.

publicité

La famille a fait le tour de la carte…

Le vendredi 19 avril 2024, une famille nombreuse, faisant le total de huit personnes, s’est attablée au Bella Ciao Swansea, un restaurant italien bien côté du Pays de Galles, ayant des avis plutôt positifs sur Google.

En passant leurs commandes, les huit membres de la famille, se laissant emporter par l’appétit, ont presque fait le tour de la carte.

Une addition finale de 382 euros

En effet, pas moins d’une quinzaine de boissons non alcoolisées, des plats de steak les plus chers avec des desserts à gogo ont été pris.

publicité

Comme il fallait s’y attendre, l’addition, à la fin de leur repas, s’est élevée jusqu’à 329 livres sterling, soit l’équivalent de 382 euros, rapportent nos confrères de The Mirror.

Après un bon bout de temps, arrive alors le moment où il faut régler la note. La mère de famille présente tout naturellement sa carte bancaire.

Le personnel reste bouche bée…

Au bout de deux tentatives qui se sont toutes soldées par un échec, elle explique avoir des soucis avec sa CB. Rassurante, elle demande de prendre congé devant le responsable, le temps d’aller chercher une autre carte de crédit.

Pour balayer tout soupçon, elle a demandé à son fils de l’attendre à l’intérieur. En franchissant le seuil de la porte du restaurant, la mère de famille n’est jamais revenue. Après avoir reçu un bref coup de fil, le fils a pris facilement la fuite, laissant tout le personnel dubitatif…

Pourtant, le gérant de l’établissement, Tyron Reese, a commencé à avoir des moments de doute en voyant la famille qui ne terminait même pas certains plats. Or « ils commandaient, a-t-il noté, les choses les plus chères du menu, comme les steaks T-bone et autres ».

Utilisant un faux numéro, la famille n’avait laissé aucune trace pouvant l’identifier. Le gérant a alors fait appel à la police et décide de partager l’histoire sur X.

« Je ne comprends pas comment ils peuvent s’en tirer », a-t-il déclaré, en légende des photos des membres de la famille.

Une publication vue par des millions d’internautes. Pour soutenir le restaurant, de nombreux locaux ont multiplié les réservations.

« Un signe de solidarité… Non pas pour l’argent, mais pour la façon dont les gens réagissaient positivement à une situation aussi négative », a-t-il commenté, totalement ému.