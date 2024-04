Une femme visée par un mandat d'arrêt pour des livres en retard...

Incroyable mais vrai ! Il arrive à tous les passionnés de lecture d’avoir, au moins une fois dans leur vie, quelques jours de retard avant de rendre des livres empruntés à leur bibliothèque. Pourtant, dans cette ville, cela est considéré comme un délit majeur. En effet, une mère de famille se retrouve confrontée à un mandat d’arrêt pour ne pas avoir rendu des livres de la bibliothèque municipale à temps.

Des retards liés à la complication de sa grossesse…

Revenons aux faits. Au Texas, Kaylee Morgan, une mère de famille, a emprunté 5 ou 6 livres à la bibliothèque publique de Navasota au cours du mois de mars 2023. Ces ouvrages l’aidaient à assurer la scolarisation de ses 5 enfants.

À l’époque, elle était enceinte et faisait face à quelques complications, notamment « l’hyperémèse, des nausées matinales extrêmes et un placenta praevia« , comme le rapporte NBC News.

Ces symptômes peuvent entraîner des saignements au début de la seconde moitié de la grossesse, ainsi que des crampes voire des contractions, comme confirmé par un avis médical de la Cleveland Clinic. Ce qui explique les retards.

Des avis de retard ignorés ?

En effet, Kaylee Morgan devait rendre les livres le 31 mars 2023 selon un avis de la bibliothèque daté du 10 avril 2023, indiquant en outre des frais de retard symboliques de 1 $.

Un second avis, et dernier, a été envoyé une semaine plus tard, avec une nouvelle pénalité de 2 $. À partir de là, la mère de famille avait 10 jours pour retourner les livres.

Dans le cas contraire, l’absence de réponse serait considérée comme un délit criminel et donc passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 500 $. C’est ce qui est arrivé à cette mère de famille américaine.

Sauf que Kaylee Morgan a déclaré n’avoir pas reçu les avis de retard de la bibliothèque. La raison ? Ils ont été envoyés à son ancienne adresse. Entre-temps, elle avait déjà rendu les livres.

« J’étais triste et en colère… »

Ne se doutant de rien, c’est au moment de renouveler son permis de conduire que la mère de famille a été informée du fameux mandat pour contravention d’environ 570 $. Pour Kaylee Morgan, ce fut un choc.

« J’étais tellement en colère. J’étais triste et en colère », déclarait-elle au micro de NBC News. « Pendant toute la semaine qui a précédé le tribunal, je n’arrivais pas à décider si je voulais rire ou pleurer. »

Une amende au dessus de ses moyens

« J’ai proposé de payer pour les livres. J’ai proposé de payer les frais de retard, mais je ne peux pas payer 600 $ », a-t-elle fait bien mention.

« Je comprends que nous avons des échéances pour une raison et toutes ces choses, mais il doit y avoir une meilleure façon de cultiver l’engagement communautaire, au lieu de déchirer la communauté », regrettait-elle.