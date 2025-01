Une femme cache un dictaphone sous le siège de la voiture de son mari, ce qu’elle va entendre lui a fait un véritable électrochoc

Soupçonnant son mari de la tromper, cette femme cache un dictaphone sous le siège de sa voiture. Elle voulait en avoir le cœur net sur son infidélité. L’enregistrement va lui briser totalement le cœur. On vous raconte tout !

« J’ai découvert que mon mari avait une liaison. »

C’est sur le forum Mumsnet que cette épouse dévastée a raconté son terrible mésaventure liée à l’infidélité de l’homme qui partage sa vie depuis 29 ans déjà.

« J’ai découvert il y a trois ans que mon mari avait une liaison. Il était avec cette femme depuis quatre ans à ce stade et j’ai bêtement pensé que je pouvais le changer », déplorait-elle. La quinquagénaire a néanmoins accepté de leur offrir une seconde chance, pensant que son époux se rattrapera avec le temps.

« Il m’a vu traverser l’enfer. Je me suis ressaisie et j’ai pensé que nous allions bien, mais je ne pouvais toujours pas lui faire confiance » admettait-elle. Peu de temps après, elle se rend compte que son partenaire s’est acheté un deuxième téléphone.

En la fouillant, elle tombe sur des bribes de conversations entre son époux et une autre femme. Elle n’hésite pas de le confronter. Son mari lui rassure qu’ils ne font que « s’amuser » et qu’elle n’a pas à s’inquiéter.

« Avec Noël, j’ai essayé d’oublier et de me concentrer sur le fait d’avoir une maison chaleureuse pour les enfants » poursuit-elle son récit. Elle remarque de plus en plus que son mari ne quitte pas son téléphone.

Une femme cache un dictaphone sous le siège de la voiture de son mari, ce qu’elle va entendre lui fera mal au cœur !

« Je lui ai demandé s’il était toujours en contact avec cette femme et il est devenu très défensif », mentionnait-elle. Soupçonnant le pire, la femme cache un dictaphone sous le siège de la voiture de son mari.

Lorsqu’elle vient le moment de le récupérer, elle tombe des nues. L’appareil a effectivement enregistré toute une « session sexe ». Elle est complètement anéantie. « Je ne veux plus de lui », réagit-elle, sous le coup.

Il continue à la voir et régulièrement. Elle apprend qu’il se retrouve jusqu’à trois fois dans la semaine, notamment lorsqu’elle travaille de nuit. « Il ne sait pas encore que je suis au courant, car je ne sais pas comment le confronter », partage-t-elle.

« C’est affreux(…) Un choc. Quel niveau de trahison »

« Je veux qu’il quitte la maison car je ne le reprendrai pas », ajoute-t-elle. « J’ai l’impression d’avoir gâché toutes mes bonnes années avec un homme qui pensait très peu à moi alors que j’étais très amoureuse de lui. Comment ai-je pu être si aveugle ! »

« Débarrassez-vous de lui. C’est dur de partir, mais pas aussi dur que de vivre ainsi », « C’est affreux. Je suis vraiment désolé que vous ayez eu ce choc. Quel niveau de trahison », pouvait-on lire dans le fil des commentaires.