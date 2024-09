L’immigration en France. Un peu plus d’un Français sur dix a ses racines à l’étranger, selon le nouveau rapport de L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) paru le jeudi 29 août dernier. Plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

« Un peu plus d’un Français sur dix est immigré » selon l’Insee.

Il existe aujourd’hui un peu plus de 7 millions d’immigrés en France. Mais qu’est-ce qu’un immigré par définition ? On entend par immigré, une personne qui est née dans un autre pays que la France et qui a choisi de vivre sur le territoire français.

Pour l’Insee, « les immigrés sont les personnes recensées qui ont indiqué un pays de naissance étranger et une nationalité étrangère ou qui ont acquis la nationalité française ».

Selon l’Insee, ces immigrés « représentent 10,7 % de la population globale, contre 10,3 % en 2021« , est-il rappelé sur les ondes d’Europe 1. Cela équivaut donc à « un peu plus d’une personne sur dix en France ».

Près d’un immigré qui vit dans l’Hexagone sur deux est né dans le berceau de l’humanité.

Autre enseignement : près d’1 immigré sur 2 qui réside actuellement en France est né sur le continent africain, avec 3,5 millions d’individus. Les immigrés africains en France sont pour la plupart originaires du Maghreb.

Toutefois, les pays d’Afrique centrale et du Sahel gagnent en importance, notamment motivé par le regroupement familial. Près de la moitié des arrivées y viennent pour rejoindre leurs proches déjà installés.

Outre les raisons familiales, les études et la recherche d’un emploi constituent également des motifs d’émigration fréquents. « 60 % d’entre eux ont un travail, 30 % sont étudiants ou retraités, et 10 % sont au chômage« , révèle le même rapport.

« Lorsqu’ils sont actifs, les immigrés rencontrent davantage de difficultés à trouver un emploi que les non-immigrés« , souligne L’Insee.

1/3 d’entre eux sont issus de l’Union européenne

Juste après l’Afrique, l’Europe est le second continent d’origine des immigrés. « 1/3 de l’immigration française est d’origine européenne », précise un article du Journal Du Dimanche.

La grande partie des immigrés européens qui viennent s’installer en France regroupe les Portugais, les Italiens et les Espagnols. Ils y vivent soit pour des motifs professionnels soit pour des raisons familiales.

Autre enseignement : l’immigration chinoise augmente, 50% de ces nouveaux immigrés chinois viennent pour étudier.

Autre révélation : L’Hexagone compte un million d’immigrés de l’Asie. Ils sont surtout originaires de Turquie ou d’Asie du Sud-Est.

Autre point à retenir : depuis les années 1980, l’immigration chinoise en France est en constante augmentation. Ils sont notamment représentés par les étudiants.