Un mystérieux trou de 8 m dans leur jardin : les résidents sommés « d’évacuer les lieux avant 20 heures »

Un événement extraordinaire s’est produit le mercredi 10 avril dernier à Sainte-Foy-lès-Lyon. En effet, un trou béant de 8 mètres de profondeur s’est soudainement formé dans le jardin d’un immeuble, provoquant l’évacuation en urgence des 35 résidents. Les faits…

À flanc de cet immeuble, ce trou paraissait insignifiant ; en surface, il n’était que de quelques centimètres. Mais en réalité, c’est une cavité abyssale de 8 mètres de profondeur, a rapporté le mardi 16 avril 2024 nos confrères du journal Le Progrès.

Pour ce mercredi 10 avril, c’est l’un des locataires prénommés Sabah qui a repéré le danger, avant d’alerter les autorités. « J’ai passé ma tête par ma fenêtre et je l’ai vu. J’ai tout de suite appelé les pompiers car je savais que les enfants s’amusaient parfois à cet endroit« , raconte la femme de 49 ans.

« Un arrêté d’évacuation du bâtiment vient d’être prononcé »

Presque dans l’immédiat, des experts en génie civil ont inspecté les lieux et décident, après concertation avec le bailleur Lyon Métropole Habitat, de faire évacuer en urgence les 18 familles résidant dans l’immeuble.

« Un arrêté d’évacuation du bâtiment vient d’être prononcé, vous devez évacuer les lieux avant 20 heures ce soir« , précise la même source. Le même message a également invité ces familles de « trouver une solution de relogement [assurance ou solution personnelle]« , ajoute la rédaction de France 3.

Certains résidents, malgré l’urgence de la situation, ont trouvé refuge dans des hôtels, tandis que d’autres ont réussi à résoudre leur situation, soit de manière individuelle, soit en bénéficiant de l’assistance de leur assurance.

Le bailleur social pointé du doigt par son manque d’empathie

Cependant, la résidente qui a donné l’alerte n’a pas caché sa consternation devant la façon dont le Lyon Métropole Habitat leur avait traité.

« Le bailleur social est insensible, on a reçu aucune bienveillance de sa part, regrettait-elle. Et d’ajouter : On n’est pas considéré. On est perdu », a-t-elle témoigné.

« Heureusement, la police municipale et les élus de Sainte-Foy, étaient là. On les remercie « , a-t-elle fait bien mention dans son témoignage.

Le bailleur promet une solution pour tout le monde

Interrogé par France 3, Lyon Métropole Habitat a affirmé comprendre le sentiment d’abandon exprimé par Sabah. Les responsables ont donc promis des solutions de relogement temporaire.

Pour déterminer cela, une réunion a eu lieu le lundi 15 avril dernier entre les acteurs, assistée par les services municipaux.

« Toutes les familles seront contactées ce mardi pour un rendez-vous individuel avec Lyon Métropole Habitat pour effectuer un diagnostic de chaque situation », indique-t-on dans les colonnes du Progrès.