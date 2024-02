Un million de foyers exclus du chèque énergie en 2024 selon six associations de protection des consommateurs et des familles ? Info ou intox ? L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous fait le point sur la question.

Le chèque énergie 2024 arrive dès avril prochain

Depuis 2018, le chèque énergie est distribué une fois par an au printemps. Il vient en aide à plus de 5,6 millions de familles modestes, soit 20 % des ménages, en moyenne avec 150 €, pour payer leurs factures d’électricité.

Cette année ne déroge pas à la règle. La distribution de cette aide s’effectuera début avril, comme confirmé ce 5 février 2024 par le ministre de l’Économie Bruno Le Maire dans C à vous, le rendez-vous d’Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5.

Un million de foyers bénéficiaires exclus du chèque énergie ?

En charge de l’énergie depuis le dernier remaniement, le locataire de Bercy

est également revenu sur la polémique concernant l’éviction d’une partie des bénéficiaires du chèque énergie.

En effet, plusieurs associations familiales ou de consommateurs (CLCV, Afoc, Familles rurales, Cnafal, UFC, Unaf) avaient tiré la sonnette d’alarme quant à la possibilité qu’un million de foyers soient cette année laissés sur le carreau, « alors qu’ils remplissent les critères pour l’obtenir ».

La CLCV a alerté dans un communiqué envoyé à actu.fr qu’un « projet de décret mis en consultation au Conseil Supérieur de l’Énergie indique que seuls les bénéficiaires de ce dispositif en 2023 recevraient un chèque du même montant en 2024, sur la base de leur revenu fiscal de référence de 2021 ».

Si la nouvelle règle était appliquée, elle exclurait d’emblée un grand nombre de foyers selon la Direction générale de l’Énergie et du Climat (DGEC) qui chiffre à un million de ménages les victimes collatérales, correspondant au nombre de nouveaux bénéficiaires au chèque énergie chaque année.

« Une carence de l’administration ».

« Le chèque énergie est versé non seulement en fonction de votre revenu fiscal, mais aussi en fonction de votre logement. Ce logement, on l’identifiait grâce au versement de la taxe d’habitation. Comme elle a été supprimée, on a plus de mal à identifier le logement, mais on va remédier à cette difficulté », expliquait Bruno Le Maire sur France 5.

« Il n’y aura aucun perdant ! »

« Les associations ont bien fait de signaler le problème, nous l’avons réglé, il n’y aura pas de perdant », martelait-il. A cause d’un « certain nombre de raisons techniques », une partie des récipiendaires risquait en effet de ne pas recevoir le dispositif.

« Toutes les personnes qui y ont droit parce qu’ils sont en situation de précarité, qu’ils ont des revenus modestes, qu’ils sont étudiants… Ils y auront droit.», assure-t-il.

Un « système de réclamation » a été mis en place « afin que toute personne qui aurait dû être éligible, mais qui n’a pas reçu son chèque énergie à l’issue de la campagne d’envoi (vers mi-mai) puisse faire la demande de chèque énergie », souligne un communiqué de Bercy.