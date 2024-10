Propriétaire à 20 ans dans ce département ! 5 000 résidents par an choisissent d’y vivre chaque année. Découvrez où. CafeBagdad vous aide à y voir plus clair à travers cet article.

publicité

5000 résidents qui arrivent chaque année

3 personnes sur 4 y sont propriétaires de leur résidence principale dans ce territoire touristique. Le département accueille des retraités comme des actifs. Ils sont au nombre de « 5 000 résidents tous les ans, entre 2015 et 2021 ».

« Les seniors sont attirés par le cadre de vie, au plus proche de la mer tandis que les actifs sont sensibles au dynamisme du tissu économique », confirme Christophe Parreau, directeur de l’OESTV.

« Une forte présence de propriétaires occupants » en milieu rural

En France, « les propriétaires occupants sont surreprésentés hors des agglomérations : 78% des ménages habitant une commune rurale sont des propriétaires occupants, contre 50% en agglomération. Ainsi, les départements caractérisés par une forte présence de propriétaires occupants sont majoritairement ruraux avec des pôles urbains mineurs« , précise la note du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

publicité

« C‘est le cas des territoires incluent dans la « diagonale du vide » à l’instar des Ardennes, de la Nièvre, de la Creuse, et qui peuvent même s’étendre jusqu’à certaines zones des Pyrénées.

« Un marché immobilier particulièrement abordable » dans ce département où « des jeunes de 20 ans deviennent propriétaires »

Comme rapporté dans les colonnes du Figaro Immobilier, la Vendée est le département où l’on trouve le plus de propriétaires occupants, soit jusqu’à 72%.

« C’est un département où il n’y a pas de grandes villes, rendant son marché immobilier particulièrement abordable », explique Laurence Thibaud, présidente de la chambre locale de la FNAIM.

Ce n’est pas tout ! Son autre particularité est son faible taux de chômage (5,3% au deuxième trimestre 2024, d’après l’Insee).

Il faut savoir que « les entreprises sont implantées dans tout le département (mais pas seulement autour de La Roche-sur-Yon, sa capitale administrative, NDLR) y compris dans les petites villes », poursuit Laurence Thibaud.

« Comme les Vendéens choisissent souvent d’habiter non loin de leur employeur, l’ensemble du territoire est dynamique ».

De plus, peut-on lire dans Le Figaro Immobilier, les prix des stations balnéaires vendéennes demeurent encore « très attractifs » pour les primo-accédants. À La-Tranche-sur-Mer, Saint-Jean-de-Monts et à l’Aiguillon-la-Presqu’île, les prix médians respectifs s’élèvent à 3 544€, 3 116€ et 2 733€ du m².

« En Vendée, il n’est pas rare que des jeunes de 20 ans quittent le domicile de leurs parents et deviennent directement propriétaires, le marché locatif étant tendu », dévoile même Laurence Thibaud.

Pas de hausse de prix immobilier dans ce territoire ?

Cela n’empêche pas qu' »en Vendée, les prix des biens ont augmenté de 50% entre 2016 et 2023« , rappelle néanmoins Christophe Parreau, de l’Observatoire économique social et territorial de la Vendée.