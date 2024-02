Il a remporté plus de 178 000 euros au loto et a décidé de partager ses gains avec le patron du bureau de tabac. On vous raconte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Un gagnant du Loto touche le gros lot et récompense son bureau de tabac avec une partie de son gain

Le 27 janvier dernier, un client fidèle du tabac presse La Campenotte, à Bart, a remporté la coquette somme de 178 367 euros au loto en jouant à l’option 2 au tarif de seulement 0,80 euro.

Fidèle à ses habitudes, ce résident de Voujeaucourt a validé son ticket le samedi et est retourné dès le dimanche pour vérifier ses gains, comme à son accoutumée. « Ce monsieur vient trois fois par semaine pour jouer au loto », confie d’ailleurs Jérôme Batty, gérant du tabac presse La Campenotte.

Cet établissement n’est pas à son premier gagnant. Comme souligné dans les pages de L’Est Républicain le 22 février 2024, « plusieurs gains importants y ont déjà été enregistrés ces dernières années. »

Sur sa page Facebook, La Campenotte rappelle le quart de million d’euros gagnés par un joueur de mots croisés courant novembre 2021.

« Nous n’imaginions pas que c’était une somme supérieure à 30 000 €»

« Il y avait du monde dans la boutique le dimanche, j’ai vu gros lot s’afficher sur l’écran mais nous n’imaginions pas que c’était une somme supérieure à 30 000 €, raconte le gérant des lieux. Le gagnant est revenu tranquillement le lundi afin que nous lui expliquions la procédure à suivre pour récupérer son lot », poursuit Jérôme Batty.

« Il a eu un geste très généreux(…) il nous a donnés à chacun une enveloppe avec une somme à l’intérieur»

« Il a eu un geste très généreux pour mon équipe et moi-même, il nous a donné à chacun une enveloppe avec une somme à l’intérieur. Cela nous a touchés. », Révèle le patron de l’établissement.

Jérôme Batty espère vivre régulièrement de belles histoires similaires dans son tabac-presse.