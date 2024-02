Ce couple a été victime d’un cambriolage et a perdu toutes leurs affaires pendant qu’ils séjournaient dans un logement Airbnb. On vous raconte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Un couple s’est fait cambrioler toutes ses affaires dans un Airbnb

Une mésaventure que Mehdi ne risque pas d’oublier. Entre Noël et le jour de l’An, cet expatrié qui vit à Barcelone a décidé de passer un week-end à Lille d’où il est originaire.

Avec sa compagne espagnole, Medhi ont réservé un studio près du palais des Beaux-Arts via Airbnb pour un séjour de deux nuits.

Ce qui aurait dû être une escapade idyllique s’est transformé en cauchemar : pendant qu’ils dînaient avec des amis, leur logement a été cambriolé. Le ou les malfrat(s) a(ont) emporté avec lui (eux) leurs biens les plus précieux. Le préjudice s’élève à plusieurs milliers d’euros.

« On a tout perdu »

« On a tout perdu », déplore le jeune homme ce début février 2024, précisant au passage qu’Airbnb ne compte lui verser aucune indemnisation.

« Il y a un centre de résolution des problèmes géré par Airbnb, leur indique Immoka Lille. C’est pour cela que nous travaillons avec eux, parce qu’ils ont des assurances. Ce qui n’est pas le cas de Booking.com, par exemple. »

Dès le premier soir, Medhi a remarqué que « la porte d’entrée (n’était déjà) pas très résistante ». Sans compter « l’absence de caméras de sécurité » sur les lieux.

Au retour d’un dîner dans le centre-ville lillois, le second soir, Mehdi déchante lorsqu’il a eu besoin d’utiliser son ordinateur portable.

« C’est à ce moment-là que je me suis rendu compte que mon ordinateur n’était pas là, ni mon appareil photo, ni mon sac à dos, ni nos portefeuilles… Il manquait pas mal de choses », raconte-t-il auprès d’actu.fr. Lestés de leurs passeports, Medhi et sa compagne ont dû retourner chez eux à Barcelone… en prenant le train.

« Aucune effraction n’a été commise ».

Il n’y avait « aucun désordre sur place ». Rien qui pourrait attester qu’un intrus était passé. Comme il approchait déjà minuit, « on a dormi là-bas, mais on ne se sentait pas du tout en sécurité. »

Dès le lendemain, le couple se rendait aussitôt au commissariat pour rapporter l’incident. « On a été un peu trimballé de service en service… ». Mehdi a par ailleurs eu la mauvaise surprise d’apprendre que leur assurance habitation ne les protégeait pas lorsqu’ils se trouvaient en dehors de l’Espagne.

Airbnb refuse de dédommager.

Face à la première réponse négative de Airbnb, « on s’est sentis impuissants face à un tel géant. On était simplement spectateurs de tout ça. »

Heureusement pour Medhi, « la plateforme a revu son jugement ». Son assurance partenaire, précise-t-elle, « et non Airbnb » « a déterminé que l’hôte n’était pas responsable de l’incident ». Le couple va finalement recevoir un dédommagement, en plus du remboursement partiel de leur réservation.