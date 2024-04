Un couple de retraités vend sa maison et part pour un tour du monde qui dure depuis 7 ans !

Retraite atypique. Ils troquent leur maison contre un tour du monde qui dure depuis 7 ans et ne comptent pas s’arrêter ! C’est l’histoire de Debbie et Michael Campbell.

« Les Campbell ont visité 270 Airbnb dans 85 pays ».

C’est en 2013 que le couple a pris leur retraite de leur emploi à Seattle. Debbie est ancienne propriétaire d’une agence de publicité tandis que Michael, 75 ans, dirigeait autrefois la Commission des sports de Seattle.

Debbie et Michael Campbell ont eu l’idée de vivre une vie d’aventure pas comme les autres. Depuis 7 ans et plus, ils sautent d’un Airbnb à l’autre. Comme raconté sur le site seattletimes.com, « les Campbell ont visité 270 Airbnb dans 85 pays jusqu’à présent ».

« Nous vivons dans des Airbnb. Nous vivons notre vie quotidienne chez les autres.», confient-ils.

De temps à autre, le couple rend visite à leur fille et à leurs petits-enfants. Les Campbell sont loin de regretter leur nouveau mode de vie de seniors nomades.

« Il est difficile de ne pas voir à quel point le voyage est transformateur, il ouvre votre vision du monde », déclare Michael Campbell. « Nous ne savions tout simplement pas ce que nous voulions faire lorsque nous avons pris notre retraite », se rappele Debbie. « L’hypothèse était la suivante : pourrions-nous prendre notre retraite, vivre chez d’autres personnes et dépenser la même somme d’argent que si nous étions restés à Seattle ? »

Les Campbell ont commencé par « louer leur maison, vendu leur voiture et leur bateau, rangé leurs affaires et pris la route« . Cet essai de six mois s’est prolongé jusqu’à « deux ans ». Comme relaté par Michael, ils ont fini par « vendre notre maison et adopter un style de vie qui nous semblait vraiment confortable ».

« J’ai vu tous les types de cuisines qui existent»

Ils reviennent occasionnellement aux États-Unis pour revoir leurs trois autres enfants, la famille et leurs amis. Ils en profitent aussi pour « passer des examens médicaux ».

« [Séjourner dans] 270 maisons, c’est 270 lits, douches et cuisines différents », ironise Debbie. « J’ai vu tous les types de cuisines qui existent. Il y en a que Martha Stewart ne refuserait pas, et d’autres le sont – vraiment ? Tu veux que je cuisine avec cette marmite ?»

« Nous cuisinons, faisons notre lessive et parfois restons simplement à la maison », ajoute Debbie Campell.

« Nos enfants ne savent même pas où nous sommes parfois »

« Pour l’instant, nous avons des plans pour les six prochains mois. Nos enfants ne savent même pas où nous sommes parfois », indique Debbie. « Je suis beaucoup plus courageuse que je ne l’étais, plus disposée à franchir n’importe quelle porte (…) J’ai appris que nous avions le luxe du temps. Nous sommes vraiment devenus flexibles, aimables et plus tolérants l’un envers l’autre », conclut-elle.