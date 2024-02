Gare à ces marques de thés industriels vendues en grandes surface, ils sont néfastes pour la santé. Décryptage ici.

Les produits de grandes surfaces sont-ils réellement bons pour la santé ?

Mayonnaise, ketchup, tablettes de chocolat, riz,… Les thés ne font pas eux aussi exception.

Comme alerté par le magazine au service des consommateurs, il s’avère que cette boisson que l’on pense comme bénéfique pour le corps et (surtout) hydratante cache des surprises peu plaisantes pour la santé. Raison de plus de redoubler d’attention lorsque vous faites vos courses en supermarché.

Comme le dit si bien le dicton, « on n’est jamais bien servi que par soi-même ». Mais la société a malencontreusement fait de nous des consommateurs avérés que l’on ne s’imagine plus pouvoir se passer des grandes surfaces et de bon nombre de ses produits. Et pourtant rien ne vaut les saveurs authentiques du fait maison.

Si vous faites partie de ceux qui s’approvisionnent leurs thés en rayons, méfiez-vous de certaines références épinglées pour leur forte teneur en substances nocives pour la santé.

Quel est le problème avec le thé ?

Ces thés avec lesquels on aime tant se délecter proviennent généralement des climats chauds et humides.

Ils sont souvent sujets à l’utilisation de produits chimiques pour prévenir les maladies fongiques et les infestations d’insectes. Résultat (et pas des moindres) : ses produits peuvent contaminer nos tasses.

Bien que certains fongicides et insecticides soient autorisés en quantités strictement réglementées en Europe et en France, d’autres restent interdits.

La réalité est pourtant bien différente. La preuve : une enquête de 60 Millions de consommateurs portant sur 48 produits a révélé que 8 d’entre eux contenaient des substances interdites.

Top 3 des pires marques de thé vendues en supermarché selon 60 millions de consommateurs

Trois marques bien connues des Français contiennent un pesticide interdit, à savoir le Earl Grey de la marque U, le Thé Noir Breakfast d’Auchan, ainsi que l’Original English Breakfast de Twinings.

Mais il n’y a pas que les thés noirs. Les thés verts seraient tout aussi problématiques, en particulier le Thé Vert à la menthe Cotterley de chez Intermarché.

Ces produits ( dont notamment les thés noirs) renferment également du glyphosate, classé comme « cancérigène probable » par le Centre international de recherche sur le cancer. Ce désherbant a été détecté dans 30% des thés analysés par 60 Millions de consommateurs.

Sur quelle marque de thé devrait-on se tourner ?

Sans compter les poils de rats, les morceaux de plastique ou de pierre voire des fragments ou des insectes entiers retrouvés dans les infusions. Ce sont 16 substances anormales qui ont été découvertes dans les 48 références de thés étudiées.

« Sont contaminées plus de la moitié des échantillons analysés, ainsi que la majorité des infusions à base de verveine. Seules les infusions détox s’en sortent mieux. Au vu de nos résultats, seuls les thés bio apportent la garantie du zéro pesticide », conclut 60 Millions de consommateurs.