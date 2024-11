Découvrez quel est le salaire d’une femme de ménage chez E. Leclerc ? Elles sont rémunérées « plus que la moyenne du secteur. » Tous les détails ici.

C’est l’expérience qui prime sur le diplôme

Comme rapporté par le journal Le Figaro, l’enseigne recrute 160 000 salariés en France. Si le salaire annuel d’un responsable de magasin Leclerc peut atteindre jusqu’à 6 chiffres chez Leclerc, qu’en est-il des femmes de ménage ?

Chez l’enseigne de grande distribution, le niveau de diplôme est un critère parmi d’autres, mais il ne fait pas tout !

« Nous nous intéressons plutôt à l’expérience du profil notamment dans la grande distribution, et en particulier chez un indépendant comme Leclerc, Intermarché ou la Coopérative U », explique Nathalie Bordais, patronne de l’hypermarché E. Leclerc de Concarneau, en Bretagne et porte-parole sur les sujets RH.

Supermarché : combien gagne une femme de ménage chez Leclerc ?

Par rapport au salaire moyen d’un employé dans ce domaine, les femmes de ménage sont un peu mieux loties chez Leclerc.

Ces agents d’entretien gagnent 1 894 euros bruts mensuel, soit environ 7 % de plus que la moyenne.

Missions principales

Leurs missions principales consistent en l’entretien et au nettoyage du magasin et des réserves (utilisation de machines). De même en l’entretien et au nettoyage des sanitaires.

Les femmes de ménages doivent également assurer « le maintien de la propreté du parking extérieur, à savoir ramasser les papiers, vider les poubelles et ranger les chariots. »

Ces agents d’entretien doivent en tout temps respecter les règles d’hygiène et de sécurité.

Pour prétendre à ce poste, il faut être dynamique, autonome et avoir l’esprit d’équipe. Il faut aussi de l’action et de l’agilité.

Mais surtout (aussi) apprécier le travail matinal. En effet, il est possible que votre prise de poste commence dès 5 heures du matin (par rotation avec vos collègues).

Politique salariale de Leclerc

Chez Leclerc, vous avez droit à un salaire sur 13 mois + participation + intéressement.

« L’ensemble des magasins indépendants reversent 25% de leurs résultats sous la forme de primes d’intéressement et de participation à tous leurs salariés », confirme Nathalie Bordais.

« Chaque magasin dispose de sa propre politique salariale », poursuit-elle. « Les directeurs de magasin, illustre la porte-parole sur les sujets RH, touchent une rémunération annuelle brute comprise entre 50 000 et 120 000 euros, sur 13 mois, en fonction de la grandeur du magasin, c’est-à-dire de son nombre de salariés et du chiffre d’affaires qu’il dégage« .

Il faut savoir que « le modèle de Leclerc est celui de la coopérative ». Toutes les enseignes « sont dirigées par des entrepreneurs autonomes, propriétaires de leur commerce« . Le tout sous l’égide du président Michel-Édouard Leclerc.