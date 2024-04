Avis aux personnes âgées de plus de 75 ans qui veulent rester actifs, enrichissez votre vie de retraité avec le chéquier Sortir Plus ! Explications.

Sortir Plus : le cadeau idéal pour les seniors de plus de 75 ans qui aiment bouger

Outre le versement des retraites, la caisse de retraite complémentaire Agirc-Arrco permet également aux salariés et cadres du secteur privé de 75 ans et plus de profiter « des services d’accompagnement et de prévention pour aider à vivre mieux et là où elles se trouvent » tous ceux « qui sont fragilisés ou qui éprouvent des difficultés pour se déplacer ».

La caisse de retraite complémentaire « règle le service d’aide à domicile intervenant, dans la limite d’un plafond fixé chaque année », précise le site pour-les-personnes-agees.gouv.fr.

« L’objectif est-il indiqué, vise à leur permettre de renouer avec les sorties, en étant accompagnés par une personne de confiance(…) ».

Comment ça marche ? Sortir Plus met à votre disposition un accompagnateur qui vient vous chercher à votre domicile à l’heure convenue.

Que vous soyez à pied ou en voiture, il vous guide vers votre destination en toute sécurité. Il peut même vous attendre sur place si nécessaire, ou rester à vos côtés tout au long de votre sortie pour vous assister. À l’issue de votre activité, l’accompagnateur vous raccompagne à votre domicile.

« Vous n’aurez rien à avancer, ni à régler au service d’aide à la personne à la fin de la sortie ».Grâce au chéquier Sortir Plus, « vos sorties sont intégralement prises en charge par votre caisse Agirc-Arrco dans la limite d’un plafond fixé chaque année », soit à hauteur de 450 euros.

Pour quels besoins ?

Ce service couvre tous vos déplacements quotidiens, quelle que soit leur nature : besoin de vous rendre chez le coiffeur ou chez le médecin, envie de rendre visite à vos proches ou de profiter d’un repas au restaurant, même pour une simple promenade ou des courses... Vous n’aurez qu’à « contacter un conseiller au 0 971 090 971 pour faire votre demande ».

Vous pouvez le joindre « à tout moment de l’année, lorsqu’un premier besoin de sortie est nécessaire ». Dans la mesure du possible, prenez contact « environ une semaine à l’avance ». Il vérifiera votre éligibilité au service.

Chaque fois que vous prévoyez une sortie, « il vous suffit de contacter un téléconseiller au moins 2 jours à l’avance (du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30, hors jours fériés) ».

Il tiendra compte de la nature de votre besoin (véhiculée ou non, durée, distance…) et se chargera de vous assigner un accompagnateur membre d’une structure d’aide à domicile proche de chez vous. Vous avez également la possibilité de créer un compte en ligne pour y effectuer « vos demandes de sorties directement par internet. »