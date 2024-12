Refus d’embauche, absence de promotion, carrière bloquée, affectation à des tâches dévalorisantes, incitation au départ anticipé à la retraite … La discrimination des seniors au travail se cumulent, et ce, dans toutes les formes. La Défenseure des droits fait état d’« importantes difficultés d’accès et de maintien dans l’emploi » lors du 17e Baromètre portant sur les discriminations vécues par les personnes de 50 ans et plus au travail.

« 1 senior sur 4 victime de discriminations »

« Alors que le taux d’emploi des seniors a nettement progressé ces dernières décennies, 1 senior sur 4 déclare avoir été victime de discriminations », révèle le Baromètre en question.

« En mettant l’enjeu de l’âge au cœur de notre baromètre annuel, nous avons voulu rappeler qu’au-delà des dispositifs spécifiques qui peuvent être mis en œuvre au bénéfice des seniors, l’enjeu est de supprimer les discriminations qui frappent ces salariés », souligne La Défenseure des droits, Claire Hédon.

La réalité du terrain…

« Au travail, révèle cette même étude, 1 senior sur 2 rapporte avoir connu des relations professionnelles dévalorisantes au cours des cinq dernières années. » De même, « 1/4 des seniors au chômage déclarent qu’on leur a déjà fait comprendre qu’ils étaient trop âgés pour le poste lors d’un entretien d’embauche ».

Toute une liste de préjugés persiste à l’égard de ces travailleurs seniors. Pour beaucoup, « ils seraient dépassés par les nouvelles technologies ». Sans compter le fait qu’ils « auraient des difficultés à s’intégrer dans une équipe plus jeune, ou parce qu’ils disposeraient d’une santé plus fragile et coûteraient cher aux sociétés ».

Seniors au travail : la discrimination s’aggrave, la Défenseure des droits réagit

Pour tout cela, les seniors continuent de faire l’objet de discrimination au travail. « Ces idées sont fausses. Il faut que ceux qui souhaitent continuer à travailler puissent le faire dans des conditions décentes, vocifère Dorothea Schmidt Klau, directrice de l’emploi, des marchés du travail et de la jeunesse à l’OIT. Les politiques actives pour l’emploi des travailleurs expérimentés ont montré qu’elles peuvent être plus efficaces que pour les jeunes. », assure-t-elle.

Les seniors sont généralement «davantage investis ». «Les pouvoirs publics ainsi que les employeurs et employeuses ont une responsabilité centrale en lien avec les organisations syndicales, insiste Claire Hédon, la Défenseure des droits. Ils doivent se mobiliser, former leurs personnels, corriger leurs processes pour prévenir et corriger, les discriminations envers les seniors. », entre-t-elle dans les détails.

« Il faut anticiper sur toutes les étapes : entrée dans la vie active, prévention des risques et de la pénibilité, formations tout au long de la carrière, options de reconversion. Nous devons bousculer notre formatage pour penser l’ensemble de la carrière professionnelle comme un parcours », propose-t-elle.